Selena Gómez regresa a la música

Junto a Julia Michaels lanzó el sencillo Ansiedad

Selena Gómez regresó al mundo de la música tras vivir una fuerte crisis emocional, misma que la llevó a un centro psiquiátrico para combatir esta situación.

La cantante unió su voz a la de su colega Julia Michaels para lanzar el sencillo “Anxiety” (Ansiedad), que forma parte del material discográfico de la segunda.

A través de las redes sociales, Selena manifestó el agradecimiento que le tiene a Julia con un mensaje que dice: “Mi dulce alma hermana. Julia has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener valor cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo saben. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste”.

A su vez, Michales contó en un programa de Apple Music el motivo que la orilló a participar en este proyecto. “Pensé que sería realmente genial tener una canción con dos mujeres que luchan con lo mismo, que hablan de algo más que dos mujeres que luchan por la atención de un hombre”.

Es así como las artistas han unido nuevamente su talento, luego de haber colaborado en exitosos temas como “Slow Down”, “Good for you” y “Bad Liar”.

Por otra parte, se dio a conocer que Selena Gómez regresó a su cuenta de Instagram tras meses de ausencia debido a que cobra 800 mil dólares (más de 15 millones de pesos) por cada post, cantidad que supera a la que reciben personalidades como Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo y Beyoncé.