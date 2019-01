‘Roma’ se queda sin salas en Estados Unidos

Las cadenas de cine estadunidenses AMC Theatres y Regal Cinemas anunciaron que la cinta mexicana ‘Roma’, del director Alfonso Cuarón, no se exhibirá en sus pantallas como parte de la muestra especial que hacen para proyectar a las nominadas al Oscar en el rubro de Mejor Película.

A través de un comunicado, ambas exhibidoras comentaron que su decisión se deriva de la política que mantienen de que las películas nominadas al Oscar deben tener un tiempo de exhibición en salas de cine de mínimo 90 días. ‘Roma’ se estrenó, al igual que en México, en algunas salas de Estados Unidos, pero no cumplió con ese tiempo, al no ser un estreno comercial en cines.

“Durante más de una década, los amantes del cine han disfrutado del AMC Best Picture Showcase para ponerse al día con los nominados que se presentaron durante todo el año anterior. Este año, los miembros de la Academia nominaron una película que nunca recibió la licencia de AMC para ser proyectada en nuestras salas. Como tal, no está incluida en el AMC Best Picture Showcase”, se leía en el comunicado que emitió AMC.

‘Roma’, que está nominada en diez categorías del Oscar, gala que se realizará el 24 de febrero, fue lanzada en diciembre a nivel mundial en una plataforma digital.

En EU se estrenó en el Centro IFC de Nueva York y en el Landmark, ubicado en Pico Blvd. 25 de Hollywood. De ahí se fue proyectando en otras salas poco comerciales, justo como sucedió en México al no estrenarse en las cadenas Cinemex y Cinépolis, pero sí en el Cine Tonalá o en la Cineteca Nacional.

‘Roma’ está nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Actriz (Yalitza Aparicio), Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Diseño de Producción, Fotografía, Guion Original, Mezcla de Sonido y Edición de Sonido.