Expone Claudia Pavlovich beneficios de Megarregión ante Ebrad

Una muy buena impresión se llevó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, al conocer por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich los beneficios que ha traído la Megarregión entre Sonora, Arizona y Nuevo México, que ha catapultado sobre todo a esta entidad a niveles de posicionamiento internacional que no hubiéramos alcanzado de otra manera.

Ello ha permitido que haya más interés de inversionistas, no solo de Estados Unidos sino de países europeos y orientales en aprovechar las ventajas que tiene la entidad y su cercanía con Estados Unidos.

La mandataria se reunió ayer con Ebrad, le explicó de los proyectos y acuerdos logrados como el que Sonora sea proveedor dela empresa automotriz instalada en Arizona, y que forme parte del plan de traslado de gas licuado desde Nuevo México a Asia, el cual se realizará desde el puerto de Guaymas, solo por citar los dos más conocidos.

Por cierto, otro de los beneficios para los sonorenses que residen en Arizona, es que a través de la representación del gobierno de Sonora se pueden realizar trámites de renovación de licencias de conducir, así como de la matrícula de los vehículos y para ello solo requieren hacer una cita para ser atendidos y en una semana contarán con sus documentos, como vemos los beneficios para los sonorenses son abundantes.

Tras apagón, remontan Yaquis de Obregón desventaja ante Charros

Pues no, no fue un boicot de los Yaquis de Ciudad Obregón, que orquestaron un apagón cuando el marcador no les favorecía en el enfrentamiento ante Charros de Jalisco, sino que la interrupción fue causada por un problema de la Comisión Federal de Electricidad, que afectó a seis municipios de la entidad, entre ellos Cajeme.

De acuerdo con un comunicado, el corte de energía duró entre cinco y once minutos a partir de las 21:28 horas, al operar el esquema de protección del sistema eléctrico y afectó a 83 mil usuarios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Caborca, Cananea y Nacozari.

Y aunque el documento no lo menciona, parece que algo similar ocurrió a principios de semana cuando se vieron afectadas las operaciones de Megacable y otras empresas de comunicaciones, que se quedaron sin el servicio de energía y ocasionaron un caos, no solo entre los usuarios domésticos, sino entre los comerciales.

Lo bueno es que en esta ocasión la suspensión del suministro fue breve y lo mejor es que los Yaquis vencieron por 10 carreras a nueve a los visitantes Charros, y remontaron una desventaja de varias carreras, sin embargo, no se dieron por vencidos y los resultados están a la vista… Por eso el beisbol es el rey de los deportes.

Se complica sede de la Serie del Caribe, descartan a México

Y ya que hablamos de beisbol, la situación política que vive Venezuela ocasionó que pierda la sede de la Serie del Caribe, por lo que ahora los organizadores están entre la espada y la pared para encontrar un sitio con condiciones adecuadas para organizarla en unos días, ya que está previsto para iniciar el dos de febrero próximo.

De acuerdo con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, México estaría descartado, aunque la titular de la Conade, la sonorense, Ana Gabriela Guevara dijo que si se podría efectuar, así que habrá que ver quien tiene la razón.

La verdad no entiendo porque se afirma que no hay condiciones, cuando los estadios están en uso y la infraestructura del año anterior sigue vigente, en la mayoría de las sedes, sobre todo Hermosillo, Culiacán y la más reciente, Guadalajara en donde fue el año anterior.

Y cabe señalar que el evento no se puede atrasar mucho porque los jugadores de Ligas Mayores tienen que reportar en marzo para los entrenamientos de primavera previos al inicio de la Gran Carpa, así que urge una definición.

