El Dasa se convertirá en padre de una niña

“El Dasa”, reveló en redes sociales que en los próximos meses se convertirá en padre de una niña.

El cantante dio la feliz noticia en Instagram junto a una imagen del ultrasonido donde se ve una manita del bebé expresando:

“Hi everybody mi nombre va a estar muy bonito! hace 5 años que mis padres lo tienen. Quiero que sepan que naceré pronto. Y Benito me está cuidando desde antes de que nadie supiera el ya sabía!, siempre me da muchos besitos y me protege. Les cuento que todo aquí adentro está muy bien estoy creciendo mucho.!! Mi papá me canta mucho y me dice que voy a alegrar muchas vidas cuando llegue al mundo”.

Horas más tarde, en entrevista para el programa Despierta América, el artista que participa en “Mira quien baila” reveló que, junto a su pareja de nombre Jennifer, será padre de una niña.

Fuente: SDP noticias