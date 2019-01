Disputan sede de la Serie del Caribe

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico considera que no hay condiciones para celebrarla ni en México, Puerto Rico ni en Dominicana, porque podría cancelarse o ratificarse a Venezuela

México podría albergar la Serie del Caribe 2019 si los presidentes de las ligas que participan en el torneo deciden buscar otra sede ante los movimientos políticos y sociales que se registran en Venezuela, el anfitrión original.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Ana Guevara, dijo que respaldaría la organización del certamen en territorio nacional siempre y cuando se avise con tiempo para entonces empezar con la logística y los trabajos que ello implica.

El inicio de la Serie está programado para el 2 de febrero.

“Hay condiciones para hacerlo pero tenemos que ver el tema de costos y si se sigue sobre las mismas fechas, no he hablado con Omar (Canizalez, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico), espero hacerlo. Creo que México tiene posibilidades de poderla traer”, afirmó Guevara.

La responsable del deporte nacional reiteró que el beisbol es una disciplina a la que pondrá mucha atención no sólo porque es del gusto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por el crecimiento de la misma.

En contraste, la funcionaria descartó que la administración respalde una posible candidatura para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se planean para 2021 y para los cuales Monterrey ya levantó la mano.

Podría cancelarse o ratificarse sede: Canizales

Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizalez, dijo en entrevista que ni México, Puerto Rico o República Dominicana están consideradas para ser sede de la llamada Serie Mundial del Caribe.

Una opción, señaló, sería que se efectuará en otro país, ratificar a Venezuela o bien, cancelarla.

Argumentó que un evento de esta magnitud requiere de meses de preparación para estar a la altura de la calidad que demandan los visitantes.

Pide MLB no viajar a Venezuela

Con el contexto agitado que se vive en Venezuela debido a las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro, la oficina del Comisionado de Major League Baseball (MLB) le aconsejó a las organizaciones que ninguno de sus miembros, incluyendo jugadores de las Ligas Mayores y de las Menores, debe viajar a Venezuela en estos momentos, dijo John Blundell al medio de Puerto Rico, El Nuevo Día.

De concretarse este suceso, Venezuela perdería prácticamente la oportunidad se recibir la Serie del Caribe 2019 en la ciudad de Barquisimeto.

Este día se emitirá una postura oficial, de acuerdo a lo que compartió Omar Canizales en su cuenta de Twitter.