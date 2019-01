Disfrazados de pollo, los Backstreet Boys cantan Everybody (VÍDEO)

Este sin duda será el video más divertido que le conozcas a los Backstreet Boys, quienes para un sketch de The Tonight Show with Jimmy Fallon, se disfrazaron de pollo para cantar su emblemático tema Everybody.

Como si se trataran de gigantes pollos, AJ McLean, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell y Howie Dorough unieron sus voces a la del anfitrión.

El resultado es este:

Además de Everybody, los BSB cantaron Chances de su nuevo disco DNA, el cual se estrenó el día de hoy.

Fuente: SDP noticias