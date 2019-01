Se impone América 1-0 a San Luis

Los campeones de la Liga MX y del Ascenso MX chocaron en la Copa MX. Una confrontación que prometía, pero que quedó solo en eso.

El América venció 1-0 al Atlético San Luis. Las Águilas alargaron su racha aun sin tratar bien la pelota. Ya son 23 duelos sin derrota (entre Liga y Copa) gracias al penal acertado por Víctor Aguilera.

Dos remates desviados de Roger Martínez en su regreso a la actividad, una enorme falla de Antonio López a metros de la portería, el pundonor de Edson Álvarez para provocar el penal y el debut del central Haret Ortega, esas fueron las principales estampas en un insípido enfrentamiento.

Lo fue desde que el América planteó una línea de cinco en la que ni Paul Aguilar ni Luis Reyes trascendían por las bandas, lo fue desde que el club potosino jugó como equipo chico, en busca del error rival, sin ambición ni siquiera cuando estaba abajo en la pizarra más allá de sus dos peligrosos cabezazos en la compensación.

Claro que como local y por pura jerarquía el América tenía que arriesgar. Roger no jugaba desde la Final de ida y él solo se creó el espacio un par de veces, en diagonales desde la izquierda hacia el centro, con disparos apenas desviados. La falla de Antonio López al 2′ contribuyó a reforzar la apuesta defensiva del cuadro potosino.

La jugada más emotiva había sido un fuera de lugar al 38′ ya que Cristian Insaurralde ya estaba festejando su gol, hincado y con los brazos hacia el cielo, sin percatarse que nadie celebraba con él.

El América cambió el esquema en el complemento. Salió el carrilero izquierdo Luis Reyes por él punta Henry Martín. Desapareció la línea de cuatro, pero las Águilas no mutaron demasiado. Tuvo que ser el mediocentro Edson Álvarez quien les arreglara el partido con una acción de puro sudor para superar al contención Jorge Sánchez y obtener el penal, al 73′.

Aunque Henry Martín agarró el balón y luego Roger Martínez pidió cobrarlo, Aguilera no permitió insurrecciones. Por fin alguien obedeció al “Piojo” Miguel Herrera, un disparo al ángulo superior izquierdo que ya tiene a las Águilas con seis puntos como líderes del Grupo 4 de la Copa MX.