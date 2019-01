Fernando del Solar sí le pidió pensión a Ingrid Coronado

Fernando del Solar revela que cuando estuvo enfermo sí le pidió pensión a Ingrid Coronado, como parte de lo que consideró eran sus derechos.

“Eso fue en su momento, hace mucho tiempo, yo estaba muy mal, de hecho, yo estaba prácticamente inconsciente, los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que como ley corresponde”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Sin embargo, el conductor argentino aseveró que después les exigió a sus abogados que se retractaran de la petición. “Una vez que ya fui consciente les dije ‘no espérenme, esto no, yo no quiero esas cosas’ y no procedió, nunca me ha pasado un peso, o sea, jamás”.

Por otra parte dejó claro que se hizo cargo de sus hijos durante los 2 años que no trabajó y que lo seguirá haciendo.

Finalmente aseguró que su relación con Ingrid mejoró: “Todo muy cordial, entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos precisamente es que ambas partes estén bien, entonces, después de toda la guerra uno puede sufrir un divorcio, las aguas se calmaron y bueno, estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos”.

