En riesgo la sede de la Serie del Caribe

Los desórdenes civiles a raíz de la desestabilidad política que vive Venezuela casi ponchan al beisbol de ese país.

A temprana hora del miércoles, los Leones de Caracas decidieron que no jugarían el segundo partido de la Serie Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), por respeto al país, afirmó Jesús Guzmán, elemento de los melenudos.

“Mis compañeros y el cuerpo técnico nos reunimos temprano para analizar la situación sobre el juego de hoy y decidimos, por respeto a Venezuela, no salir a jugar”, expresó Guzmán en una publicación en Instagram.

Los jugadores de Leones no entrenaron en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, luego de discutir con sus colegas de Cardenales si se iba a disputar el partido, y recogieron sus implementos.

“Entiendo la situación de Cardenales de Lara el querer jugar, pero lo que está pasando en Venezuela es responsabilidad de todos los venezolanos. No es fácil lo que estamos viviendo en estos momentos”, escribió Guzmán.

Horas después, se decretó que el encuentro sí se llevaría a cabo, pero en un horario más tarde, ya que Cardenales no quiso unirse a la protesta de la otra novena.

La serie va 1-0 a favor de Cardenales,

Precisamente la Serie del Caribe tendrá como sede a la venezolana Barquisimeto, y se disputará del 2 al 8 de febrero próximo.