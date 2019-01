El alcalde de Bácum se encuentra preso en Arizona y los diputados sin saber nada

Mientras las autoridades estadounidenses aseguran que el alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, se encuentra preso en Phoenix, por falsificación de documentos (Visa) y narcotráfico, funcionarios de la comuna afirman que el presidente se encuentra enfermo y que solicitó licencia por 90 días para separarse del cargo. Después de varios días de publicarse el caso en los medios de comunicación, el Cabildo nombró a Francisco Javier Villanueva Gaxiola como presidente municipal interino. El alcalde despareció de Bácum desde el pasado mes de diciembre, y no aparece.

En este asunto existen muchas “casualidades”. El Congreso del Estados, ni los diputados de Morena sabían nada; tampoco el dirigente estatal del partido de izquierda, Jacobo Mendoza, mientras los otros partidos políticos, ni el Gobierno del estado, comentaban nada. Alguien se dio cuenta que un periódico de Arizona publicó la nota de la detención de Aboyte Limón y se coló la publicación al lado mexicano. Hasta entonces se dieron cuenta las autoridades gubernamentales que Bácum no tenía Presidente Municipal. Nadie sabía de la licencia por 90 días.

De esta forma se ha estado protegiendo al alcalde para que no empañe la imagen del partido Morena, pero es un caso que tarde o temprano se sabría, por lo que enviaron a Marco Antonio Martínez García, director de Comunicación Social de Bácum para que “lavara” un poco la imagen, asegurando que Aboyte Limón está enfermo del corazón y se encuentra en tratamiento médico, por lo que volverá al cargo al finalizar su período de licencia. No lo dudo que esté mal de salud, a lo mejor cruzó al lado Americano a curarse y fue detenido con pasaporte falso.

El asunto es que se esté desmintiendo la información proporcionada por US Customs and Border Protection (CBP, por sus siglas en inglés). Las autoridades estatales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben de proporcionar la información oficial, porque no se sabe qué pasó con un funcionario electo por el voto de la ciudadanía. Alguien tiene que aclarar las cosas, pero no una persona que dijo ser director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Bácum. El pueblo que lo eligió necesita saber la verdad para que se acaben los rumores y “dimes y diretes”.

Los diputados totalmente desinformados de qué ocurre en los ayuntamientos de Sonora

Por otra parte, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del Congreso del Estado, Alfonso Montes Piña, señaló que el Cabildo de Bácum ha sido irresponsable al no notificar la ausencia del alcalde de ese municipio. Dijo que hasta nombraron un presidente municipal interino sin comunicarlo al Congreso…Esto es para que usted y yo nos demos una idea de cómo andan nuestros representantes en la Cámara de Diputados.

El legislador señaló que el pasado lunes mantuvo contacto con un regidor de Bácum a quien le solicitó las actas de la situación del alcalde, Rogelio Aboyte Limón, quien fue detenido en diciembre en Estados Unidos, y que solicitó licencia para separarse de su cargo por 90 días.

“Cabildo ya debió de notificarnos qué es lo que ocurre y de hecho ya nombraron a un interino y no lo han notificado, nosotros estamos al pendiente, esperando los tiempos que están obligados para notificarnos”, expresó. El legislador destacó que se respeta la autonomía de los cabildos, pero debieron de haber notificado al Poder Legislativo sobre la ausencia del presidente municipal…Órale.

¿Son malos para la salud los tacos y los refrescos?, entonces, ¿por qué permiten su venta?

Si los tacos, refrescos y dulces son tan malos para la salud, ¿por qué permiten sus ventas en todas partes? Es lo que nunca he entendido y cada día son más las taquerías que venden comida dañina para la salud. Las empresas refresqueras incrementando sus ventas cada año, mientras los médicos de las instituciones gubernamentales y las dependencias, invierten millones de pesos en trípticos en donde nos dicen qué debemos comer.

Las autoridades de Salud permiten qué en los alrededores de los hospitales del gobierno, IMSS, ISSSTE y otros, se llene de taquerías y otro tipo de vendedores con comidas que daña la salud.

Los médicos abandonan sus consultorios para echarse un taco en la carreta de la esquina. Por supuesto que los pacientes de eso doctores hacen lo mismo, sin medir las consecuencias futuras. Los diabéticos e hipertensos, luego de escuchar las recomendaciones de sus médicos, salen de los hospitales derechito a comer alimentos que no deben de comer, porque afecta su salud.

Al menos deberían de suspender los permisos para venta de tacos y otros productos dañinos para la salud a la salida de los hospitales, para que la gente batalle un poco para irse a comer comida chatarra.

Aparte de tacos, que son los menos dañinos, existen otros vendedores que se introducen a las clínicas y hospitales ofreciendo dulces, galletas, coyotas y demás, que son unos verdaderos antojos, pero dañinos para la salud. La gente va a los hospitales es porque están enfermos de algo, principalmente de las enfermedades moda, diabetes e hipertensión.

Sucede lo mismo en el cetro de la ciudad, la gente ya no puede caminar por las banquetas, porque estas están ocupadas por vendedores de todo tipo, desde chácharas, hasta comidas dañinas. Sin embargo, las autoridades permiten su venta a cambio de unos pesos que pagan de impuestos. Entonces, ¿no importa la salud del pueblo? Todo esto es contradictorio. Me pueden decir que uno es el que decide comer o no comida mala para la salud, pero la autoridad facilita las cosas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos… [email protected]