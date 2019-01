El efectivo remedio de una madre para que no se pierdan los táperes

Es uno de los mayores misterios de la humanidad junto con la pérdida de los calcetines. ¿Qué pasa con los táperes? Parece que tienen vida y que se teletransportan a otra dimensión. Será un enigma que jamás podremos resolver.

¿Y quiénes son las personas que más sufren con esto? Tus padres. Te has emancipado, pero cada vez que vas a verlos siempre te traes unos cuantos bien llenos de comida casera y congelados varios. Así sí. Tienes claro que en algún momento van a desaparecer, y no solo eso, que tú los vas a perder. No hay remedio, sucederá.

“Mi madre dice estar hasta las narices de perder los táperes conmigo y se ha sacado esto de la manga para darme croquetas. La verdad es que me ha molado”, revelaba Bobtwix, un usuario de Twitter, sobre lo que le había ocurrido.

Prueba y empaqueta los alimentos que te haga tu madre en un recipiente reciclado. Además estarás ayudando al medio ambiente

Su progenitora decidió reciclar los bricks de leche para meter la comida. Además de aprovechar y reutilizar el recipiente, contribuye al medio ambiente y soluciona de un plumazo el problema que tenemos todos los hijos con la pérdida de estas fiambreras.

No son eternos

Esta genialidad tiene cerca de los 1000 retuits y más de 3600 ‘me gusta’ y puede ser una idea que podrías empeza a utilizar todo el mundo. ¿Por qué? Aunque nuestros táperes sean de la máxima calidad y los tratemos con un cuidado extremo, no son perfectos. No todos duran eternamente en buenas condiciones.

Someterlos constantemente al microondas tampoco ayuda a alargar su vida útil, por muy aptos que sean. Muchas veces nos pasamos de potencia o de tiempo, y al final se van produciendo pequeñas deformaciones en el contenedor o en la tapa que afectan a la calidad del material. Quizá la solución de esta madre para empaquetar las croquetas u otros alimentos en la nevera o el congelador sea lo más apropiado para reciclar y olividarnos del táperes.

Fuente: elconfidencial