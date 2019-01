Así te engañan en algunos bares: el truco de la cerveza grande y la pequeña

Si creías que la picaresca española era única, estás equivocado: todos los países tienen sus cosas. Cuando dicen lo de “cada maestrillo tiene su librillo” está claro que es con razón. Todos los oficios y negocios tienen sus trampillas para ganar dinero. A veces nos damos cuenta sin problemas de lo que nos quieren hacer, pero otras, como en el caso de los bares, nos la cuelan por la escuadra.

En el vídeo que os mostramos a continuación podemos ver cómo un cliente pasa de un vaso a otro la misma cantidad de cerveza. No sabemos si cobraron diferente precio por cada uno de los recipientes, lo que sí es que entraba lo mismo. Pides las más grande, que es más cara que la pequeña, y después resulta que en las dos había el mismo espacio. ¡Qué morro!

¿Qué es mejor?

Vamos a poner el ejemplo de la cerveza. En España funcionamos con varias medidas cuando pedimos en un bar ( ten en cuenta que dependiendo de la zona donde vayas y de la provincia, esas pueden variar notariamente, y no solo en tamaño, también en el precio), ¿cuál deberíamos escoger? Caña, doble, tercio, litro…En teoría cada uno tiene una cantidad, pero todo depende del vaso. Mira atentamente el vídeo.

La próxima vez que tomes algo con tus amigos lo comprobarás seguro, ¿verdad? Si vas a cualquier bar del centro de Madrid y pides un doble, más o menos te costará 2,5 euros y si lo que te apetece es un tercio, el precio rondará los 4. ¿Sabes el problema? Estás pagando más por la misma cantidad. Pide una copa de doble y echa la botella. ¿Sorprendido?

No te lleves sustos

La asociación de consumidores Facua recoge en su blog veinticinco abusos que se dan con asiduidad en los locales españoles y que, más de una vez, los clientes han vivido. Además, la entidad promueve la iniciativa en sus redes sociales bajo el hashtag #BaresParaNoVolver.

Todo depende de dónde pidas la bebida, pero hay muchas posibilidades de que la misma cantidad de un vaso grande quepa en uno más pequeño.

Cosas como cobrarte por el pan sin estar en la lista de precios (suelen incluirlo en la cuenta por persona, salvo que digas que no lo quieres), el aperitivo que no pediste te sale muy caro (si no dices que no, es perfectamente legal que pagues por él), las bebidas no aparecen en la carta (lo hacen para cobrarte una barbaridad), tienes que pagar suplemento por hielo, por la carne muy hecha, por los cubiertos…

Y si creías que no te pueden pedir que pagues por un vaso de agua, estás equivocado. Aunque sea del grifo, si los muy tacaños lo tienen incluído en la carta, pueden cobrártelo sin problema. ¡Fíjate bien!

