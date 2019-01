Anxiety, lo nuevo de Julia Michaels junto a Selena Gomez

Selena Gomez está de vuelta en la escena musical, la cantante ha fusionado su talento con Julia Michaels.

La pista se llama Anxiety y puedes escucharla desde ya en Spotify.

La pista se incluye en el disco Inner Monologue Part I.

“Mi dulce alma hermana. Julia has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener valor cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo saben. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste!”, escribió Gomez en Instagram.

Fuente: SDP noticias