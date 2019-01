Admite Solar que si pidió pensión a Ingrid

El actor y conductor argentino, dijo que al momento de su divorcio estaba enfermo y era su derecho pedirle ayuda económica a su ex, aunque después retiró su petición

A varios años de la batalla legal que enfrentaron Fernando del Solar e Ingrid Coronado tras su separación, el argentino admitió que sí le pidió pensión a la madre de sus hijos.

Debido a que la conductora mexicana solicitó su divorcio cuando Del Solar estaba enfermo, el artista reveló en entrevista para el programa Ventaneando que como parte de sus derechos se encontraba solicitar ayuda económica a su ex.

“Ya no, no se pide más pensión ni nada porque yo ahora ya recuperé mi salud, ya estoy trabajando, eso fue en su momento, hace mucho tiempo, yo estaba muy mal, de hecho, yo estaba prácticamente inconsciente, los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que como ley corresponde”, contó.

Sin embargo, Del Solar aseveró que después le exigió a sus abogados que se retractaran de esa petición. “Una vez que ya fui consciente les dije no espérenme, esto no, yo no quiero esas cosas y no procedió, nunca me ha pasado un peso, o sea, jamás”.

Ahora que Ingrid se encuentra sin trabajo, Fer del Solar aseveró que siempre se ha hecho cargo de sus hijos, inclusive los dos años que no trabajó, y eso no cambiará en este momento.

Previo a esto, Fernando confesó que su relación con Coronado está mejor que nunca. “Todo muy cordial, entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos precisamente es que ambas partes estén bien, entonces, después de toda la guerra que uno puede sufrir en un divorcio, gracias a Dios las aguas se calmaron y bueno, estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos”.