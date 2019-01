Siguen jugado con fuego huachicolero$

Beneficia fallecimiento a los padresistas

Hace buen relevo a ratifican al de la SEC

Que ganan lo ju$to en el Poder Judicial

Siguen jugado con fuego huachicolero$…Tal como se veía venir, el que sí que ya se volvió mortalmente explosivo, es el robo de gasolinas, a raíz de la trágica explosión en un ducto de Pemex ocurrida el pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, que hasta ayer había dejado un saldo de 94 muertos, con lo que ya se marcará un antes y un después, en cuanto a ese delito del huachicoleo. De ese pelo.

Por ser más que evidente que ante ese fatídico y trágico suceso, lo que es la gente ya no será tan fácilmente manipulada o utilizada como “carne de cañón” por los huachicolero$ o esos delincuentes que han hecho de ese atraco de combustible su millonario modus vivendi, en mucho de los casos amafiados con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), al demostrarse que el riesgo de muerte es real.

Al sospecharse que esa fuga provocada en esa localidad hidalguense a las 17:04 horas del citado día no fuera producto de la casualidad, sino tal vez de un intento de un sabotaje para provocar una “ordeña” comunitaria entre los pobladores y así hacer aparecer como que el huachicol es algo ya muy extendido, para que sea visto como normal en las zonas poblacionales por donde pasan esos conductos. A ese grado.

Sin embargo en esta ocasión por la magnitud de la misma, al adquirir visos de fuente, por como los chorros del carburante alcanzaba los varios metros de altura, mientras que los habitantes se arremolinaban para rapiñar de ese flameable líquido con lo que podían, desde baldes, galones y hasta bidones, es que dos horas después sobreviniera ese trágico estallido, cuyas consecuencias aún no han terminado. ¡Vóitelas!

Y tan es una mafia delincuencial que se resiste a dejar de robar, a pesar del operativo implementado por el nuevo Gobierno federal para enfrentarla y acabarla, que lo que es el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera rueda de prensa de ayer en Palacio Nacional ventilara que el lunes atacaron o “picaron” la mayoría de esos tubos, casando fugas peligrosas, pero sin consecuencias.

Lo que confirma que detrás de esa grave y riesgosa actividad delictiva está la mano del crimen organizado, por suponerse que no cualquier hampón sigue “jugando con fuego”, al desafiar y medir fuerzas con las instancias gubernamentales representadas por el Ejército, Marina y federales, y menos después de estar tan “caliente” y humeante la cosa por lo sucedido. ¿Qué no?

Es por lo que con eso pasa a segundo termino los cuestionamientos que ha habido, de que los militares que hicieran acto de presencia en el lugar de los hechos no actuaran preventivamente o de que si los técnicos de Pemex tardaron alrededor de cuatro horas en cerrar las válvulas, por no ser más que el resultado de que esos grupos delincuenciales son una verdadera amenaza que está a todos los niveles.

Y para evidencia está la advertencia que hiciera la misma gobernadora, Claudia Pavlovich, de que ese tronante hidalgazo deber ser una alerta para los sonorenses, a fin de no caer en esas prácticas de riesgo y para mayores señas puso el mal ejemplo del explotido que acaba de registrase en el ejido La Yesca, en esta Capital, en un predio donde también se suscitara un incendio, ya que almacenaban de ese carburante.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beneficia fallecimiento a los padresistas…Con todo y que la muerte no se le desea a nadie, pero los que ahorita sí que deben andar más que contentos, son los ex funcionarios padresistas a los que se les sigue un proceso por el encarcelamiento y tortura de la ex sirvienta de la Casa de Gobierno, Gisela Peraza, al trascender del fallecimiento de su abogado defensor, Juan Antonio Ortega García. ¡Ups!

Eso explica el porque en los últimos meses no se había vuelto a saber nada del juicio entablado contra los principales ex colaboradores del todavía encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés, entre ellos su ex Particular, ex diputado federal y hoy directivo del PAN estatal, Agustín Rodríguez, y es que al combativo litigante se le detectó un cáncer de pulmón que lo mantuvo hospitalizado en la Clínica del Noroeste.

Luego entonces con el deceso de don Juan Antonio, muy seguramente que los enjuiciados o señalados de torturadores de Peraza Villa, a la que encerraran durante aproximadamente cuatro años, por un presunto robo la residencia oficial en la que vivían los Padrés Dagnino y que no le pudieron comprobar, le estarán apostando a que se complique su defensa, con miras a que no se le haga justicia como lo ha demandado.

Si se parte de que Ortega ni con todas sus exigencias y recursos legales pudo lograr que se les fincara responsabilidad a los culpables de ese atropello contra Gisela, ante lo que deducen que ese litigio estaría todavía más cuesta arriba para el licenciado que llegaría a suplirlo, porque sí bien no empezaría de cero, pero mínimamente tendría que “empaparse” del como es que le dejaran el expediente. De ese vuelo.

Toda vez que a tal grado le batalló el profesional de la abogacía que pasara a mejor vida, que incluso en su momento se le asignó vigilancia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a partir de las amenazas que recibiera y de una agresión que sufriera María, hermana de Gisela, al ser atacada por dos sujetos que la amagaron con armas de fuego, de ahí que sea un caso legal que continúa sin cerrarse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace buen relevo y ratifican al de la SEC…Y dentro de los cambios o nombramientos ya muy anunciados de funcionarios que oficializara la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, el sentir que quedara, es que quien se ganó su ratificación con chamba, es el ex encargado de despacho y ahora secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, por la labor de relevo que realizara en ese puesto. ¡Qué tal!

Es por eso de la positiva percepción que hay, de que Guerrero González hizo la tarea con tan buen promedio de resultados, que terminaran dándole el VoBo para convertirse en el titular de la SEC, de ahí que pasara a estar en una nueva posición, en la que aparte de cumplir con instrucciones, ahora a la par tendrá que tomar decisiones, por de aquí pa´l real ser sobre quien recaerá esa responsabilidad.

Razón por la cual es que el de perfil técnico de José Víctor entrara en un paquete de movimientos que también incluyera a Manuel Puebla Espinosa, que ahora despachará en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson); así como Epifanio Salido Pavlovich en la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana; mientras que Jorge Durán Puente estará al frente de la Secretaría Particular de la Mandataria Estatal.

No obstante lo que es de llamar la atención, es la deferencia que Claudia tuviera con Guerrero, al formalizar su designación en el marco de una reunión de trabajo que presidiera en las mismas oficinas centrales de la SEC, lo que deja entrevar que “la patadita” de la buena suerte se la diera a domicilio, eso al instalarse la Mesa de Trabajo de cara a lo que será la organización del próximo ciclo escolar 2019-2020.

Así estuvo esa “palomita” que le pusieran a la hora principal firma educativa del Estado, por como Pavlovich Arellano además lo conminara a seguir trabajando a favor de la educación, para entre otras cosas asegurar un regreso a clases ¡de diez! o en completo orden, es decir, para que todo salga al pie de la letra o sin que haya carencias, como ha sido en los últimos años, contrario al caótico pasado reciente.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que ganan lo justo en el Poder Judicial…El que con el enfoque justo y neutral que siempre ha mostrado, ya aclaró que en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no se ajustaron los sueldos de magistrados y el personal en general, como sucediera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el Presidente de ese Poder Judicial, Francisco Gutiérrez, por ser ingresos adecuados. ¡Órale!

Por ese motivo y ante el cero temor de no tener nada que ocultar, es que Gutiérrez Rodríguez claro y directo como es en su estilo de actuar, es que en cuanto lo interrogaron sobre las percepciones salariales que tienen, precisara que en lo que a él corresponde gana el sueldo más alto, que es de cerca de $96 mil pesos mensuales, incluyendo las diferentes compensaciones y bonificaciones. Así el dato.

Ya que en contraste o contra todo lo que pudiera pensarse, el mandamás del STJE apuntilló que en el presente 2019 ya se cumplieron 14 años sin incremento salarial en esa instancia justiciera, de ahí que están muy lejos de ganar lo que perciben en la SCJN, que con todo y que les vaya muy bien, pero que igual no es la pretensión que les paguen menos, como tampoco se les envidia. Ni más ni menos.

Y para que quedara más clarificado, es que Francisco hiciera un comparativo salarial, al manejar que un Juez de Distrito de ese máximo órgano cobra $200 y $300 mil pesos cada treinta días, mientras que en Sonora devengan alrededor del $50 mil del águila en ese mismo lapso; en tanto que un ministro y magistrado de circuito de esa instancia se embolsa $600 mil pesos y $400 mil pesos, respectivamente.

Sumado a que sencillo y abierto como es, apuntalara que el cargo que ocupa le implica una serie de gastos extras, y no solamente oficiales, sino también de los llamados sociales, al exponer que los invitan a todas las quinceañeras, bodas, bautizos, y hasta las ceremonias de graduación en varias partes de la Entidad, lo que los condiciona para no andar despreciando a todo mundo. ¿Cómo la ven?

Correo electrónico: [email protected]