Salma Hayek desea que Yalitza Aparicio gane el Oscar

Atenta a las nominaciones de La Academia, Salma Hayek brincó de gusto cuando se pronunció el nombre de Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, filme de Alfonso Caurón.

A través de Instagram, Hayek felicitó a la oaxaqueña por su nominación a Mejor Actriz.

“En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación, ojalá que está vez tú si te lo lleves #Roma #Oscars #Mexico”.

Cabe mencionar que Aparicio compite contra Glenn Close, Olivia Colman, Melissa McCarthy y Lady Gaga.

La entrega 91 de los Premios Oscar se llevarán a cabo el 24 de febrero.

Fuente: SDP noticias