Realiza CPA intensa gira por la sierra de Sonora

Para dignificar y mejorar la calidad de vida de los sonorenses, además de potenciar el desarrollo de la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó acciones de vivienda, becas académicas, víveres y colchonetas, además de inaugurar obras de pavimentación e infraestructura social y escolar, en los municipios de Arivechi, Bacanora y Sahuaripa.

En una intensa gira de trabajo, la mandataria estatal destacó que en su gobierno se da prioridad a las acciones que impulsen el desarrollo de cada familia, y que este crecimiento se reflejé también en mejor educación, mejores carreteras, escuelas, hospitales, viviendas y que con esto se potencie el desarrollo de Sonora.

“Estoy entregando lo que sé que realmente le cambia la vida a las personas, tener una vivienda digna un techo seguro donde estar; y eso para mí es lo más importante, porque como madre de familia sé que son más de cuatro paredes, es el hogar donde estamos con nuestros hijos o con nuestros nietos viviendo de una manera”, indicó.

En Arivechi, acompañada del alcalde Samuel Ocaña García, la titular del Ejecutivo Estatal inauguró la obra de pavimentación de la avenida Constitución entre calle Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, en la que el Gobierno del Estado invirtió 1.08 millones de pesos, y con la que acabó con el sufrimiento de la población que en épocas de lluvias no podía transitar por la corriente de agua y por el lodo que se acumulaba.

“Para mí es muy importante cumplir con mi palabra y hoy estamos ya viendo esta obra de concreto hidráulico, que es para siempre porque no necesita ni mantenimiento y que aquí sé que se hacían problemas muy serios de lodo, era imposible acceder y pues ya estamos entregando esta obra”, expresó la gobernadora Pavlovich.

La gobernadora recorrió las calles del municipio junto a Samuel Ocaña García quien le mostró lo que el gobierno estatal ha invertido en esa localidad en beneficio de sus habitantes.

La mandataria entregó además, obras de infraestructura social por parte de la Sedesson, con una inversión de 1.8 millones de pesos; un comedor comunitario por parte del Sistema DIF Sonora; acciones de vivienda con 200 láminas, 50 estufas y 100 colchonetas.

Mientras que por parte de la SEC, benefició a alumnos de primaria y secundaria con 104 becas, con una inversión de 173 mil pesos.

Anunció también que en los próximos días llegará a Arivechi una ambulancia, que era una de las peticiones prioritarias de los habitantes de la comunidad, y que será una realidad, cumpliendo con su palabra como ha sido a lo largo de su administración.

En Bacanora, la gobernadora benefició con una vivienda a Altagracia Córdova Moreno, a quien se comprometió a apoyar desde hace dos años, cuando la habitante de Bacanora sufrió un accidente automovilístico junto a su hija, quien en ese momento se encontraba embarazada, y donde ambas tuvieron que ser amputadas de uno de sus brazos.

Entregó también 200 láminas, 50 estufas ecológicas, 100 colchones, 26 cuartos adicionales y una vivienda especial, con una inversión de 2.06 millones de pesos.

Además, otorgó 10 becas a alumnos de primaria y secundaria, con una inversión de 18 mil 500 pesos, y entregó 100 despensas, 700 litros de agua, 200 cobertores y 200 colchonetas, y se comprometió a rehabilitar el Centro de Salud para brindar un mejor servicio a la comunidad.

En Sahuaripa, Pavlovich Arellano entregó 25 cuartos adicionales, con una inversión de 1.78 millones de pesos; 114 becas académicas con una inversión de 193 mil pesos, así como dos estufas eléctricas para desayunos escolares.

La titular del Ejecutivo Estatal apoyó también a la comunidad estudiantil de Cecyte Sonora, al entregar la construcción y equipamiento de una aula, en la que se invirtieron 5.2 millones de pesos, y se comprometió a otorgar el Centro de Maestros del Municipio, para que se realicen actividades con los adultos mayores de la comunidad.

“Cuando llegué, no sé si se acuerden, pero las carreteras estaban echas pedazos en todo el estado y las escuelas también, ahorita puedo decirles que siete de cada diez escuelas ya han recibido una rehabilitación”, resaltó.

Las carreteras eran otra de las demandas muy sentidas por los habitantes, subrayó Pavlovich Arellano, de ahí que desde el inicio de su administración se dedicó a rehabilitar y modernizarlas, y en la actualidad los sahuaripenses pueden transitar de manera cómoda y segura.