Muere ahogado infante de un año

Un niño de un año cuatro meses de edad, falleció al caer a aguas de un dren cercano a su domicilio en Pueblo Yaqui.

El trágico suceso ocurrió poco antes del mediodía de este martes, cuando la madre del pequeño, llegó a la sala de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, con su hijo en brazos.

De inmediato se procedió a auscultarlo, sin embargo, el infante ya había fallecido debido a ahogamiento por sumersión.

Paola Rubí, madre del menor, dijo que se encontraba en su vivienda ubicada en una granja en las afueras de Pueblo Yaqui y en un descuido el menor salió de la casa y cayó a las aguas del dren que cruzaba por el lugar.

Agregó que sacó al bebé todavía con vida y lo trasladó en un vehículo particular propiedad de los abuelos del pequeño Ever Elías, sin embargo, no se logró salvarle la vida.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal así como de Servicio Médico Forense, quienes trasladaron al pequeño para la necropsia correspondiente.