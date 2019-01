Felicita Salma a Yalitza por su nominación al Oscar

Hayek recordó que ella fue la primera en obtener la nominación como Actriz Principal en 2003, cuando interpretó a Frida Khalo

Yalitza Aparicio es la segunda mujer en la historia de México en recibir una nominación al Oscar como Actriz Principal.

Luego de recibir las noticias, Hayek acudió a su cuenta de Instagram para felicitar a su compatriota, no sin antes mencionar que fue ella la pionera.

No tiene vocación, dice Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola siente que Yalitza Aparicio no tiene la vocación para seguir dentro de la actuación.

La maestra de teatro y actriz de Televisa en una entrevista para “Ventaneando”, comentó que a la oaxaqueña se le va ir muy rápido la fama y que su momento es fugaz.

“Yo creo que sí se va ir la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto. No es su vocación, no es lo que quiere. Pues bueno si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación.

“Creo que es un momento muy fugaz y la verdad que qué padre que ponga a México y a Oaxaca, ella es del mismo pueblo donde mi abuelo, de Tlaxiaco, así que mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, pues ahora este a ese nivel”, comentó para las cámaras del programa de TV Azteca que cumple 23 años.