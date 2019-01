AMLO revela que hay un departamento en Palacio Nacional

Palacio Nacional no sólo alberga oficinas, sino hasta un departamento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia de prensa matutina que en la administración de Felipe Calderón se construyó este espacio y en la de Enrique Peña Nieto se mantuvo; no dio más detalles.

López Obrador afirmó que se ha quedado a dormir algunos días en Palacio.

Sobre si sigue avante su plan de irse a vivir al inmueble, mencionó que lo está pensando y platicando con su familia.

Es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar. (Me iría) cuando termine Jesús (su hijo menor) la primaria, cuando termine el ciclo escolar.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Durante su campaña reiteró que viviría en Palacio Nacional, como lo hizo Benito Juárez, o rentaría una casa en la zona aledaña. Actualmente su domicilio se encuentra en la colonia Toriello Guerra en la alcaldía de Tlalpan.

