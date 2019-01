Agradecen alcaldes apoyos de gobernadora

El alcalde de Arivechi, Samuel Ocaña García, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por el apoyo de las distintas acciones que han llegado al Municipio en mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Entre ellas, destacó la rehabilitación de la Casa del Ejidal, que tiene 40 años de construcción y que necesitaba urgentes obras de reparación y modernización, así como las carreteras de toda la sierra de Sonora.

“Yo era uno de los individuos de esta región que le sacaba la vuelta a la carretera de Hermosillo a Sahuaripa, y me iba por Mazocahui o por Moctezuma, porque estaba intransitable, especialmente peligrosas; llegó usted y quedaron las carreteras preciosas”, enfatizó.

Por su parte, Belisario Pacheco Galindo, alcalde de Bacanora, señaló que gracias al apoyo de la gobernadora Pavlovich, es que los habitantes del Municipio han mejorado su calidad de vida y se ha podido dar solución a los problemas latentes de la comunidad.

Mientras que Delia Berenice Porchas García, alcaldesa de Sahuaripa, también agradeció el compromiso y apoyo de la mandataria estatal, quien desde el inicio de su administración ha desarrollado distintas estrategias para cumplir las demandas de los sahuaripenses.

“En verdad gobernadora que se siente bonito, se siente bonito el ser escuchados y que se nos responda de la manera que usted le responde a la sierra de Sahuaripa”, expresó.

Por su parte, Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, titular de la Sedesson, indicó que ahora que está al frente de la dependencia sabe muy bien cuál es el camino que debe seguir, y es el del ejemplo de la mandataria estatal de trabajar día con día por mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

“Quiero que sepan que tienen ustedes una gobernadora que de sol a sol trabaja por ustedes, que para ella no hay unos más importantes que otros, para ella es firme el testimonio que nos da a todos los funcionarios que trabajamos para ella y que tenemos la oportunidad de estar de sol a sol partiéndonos el alma como ella nos ha indicado”, sostuvo.

Altagracia Córdova Moreno, una de las beneficiadas en la gira con una unidad básica de vivienda, agradeció a la gobernadora Pavlovich de haber cumplido con su palabra y haberla apoyado después del trago tan amargo que le tocó vivir junto a su familia.

“Una gran felicidad (siento), inmensamente feliz porque creo que y me imagino que sin el apoyo de la gobernadora nunca hubiera tenido un techo digno para mis hijos, especial para ellos, porque siempre veo por mis hijos”, resaltó.