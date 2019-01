La colitis es uno de los padecimientos estomacales más limitantes que existen. Por lo mismo, los investigadores buscan alternativas para que no limite las actividades, un ejemplo de ellos es el trasplante fecal para aliviar la colitis.

De acuerdo con un estudio publicado por Oxford Academic, señala que un trasplante fecal podría ser la opción para terminar con la colitis ulcerosa. Este tratamiento también se utiliza para eliminar la bacteria ”Clostridum difficile”, que causa uno de los tipos de diarrea más graves que existen.

“En los últimos años, los investigadores han mejorado nuestro conocimiento sobre la flora intestinal y sobre el papel, crítico, que juega tanto en la salud como en la enfermedad, caso de la colitis ulcerosa. Así, y por medio del trasplante de microbiota fecal, hemos sido capaces de tratar la causa subyacente de la colitis ulcerosa y no solo sus síntomas. Un aspecto importante dado que la mayoría de tratamientos disponibles tan solo se centran en la sintomatología”, indica Sudarshan Paramsothy, Director de la investigación.

En el estudio participaron alrededor de 81 pacientes diagnosticados con colitis ulcerosa que eran resistente al tratamiento tradicional; 41 de ellos fueron sometidos al trasplante fecal y el resto a un efecto placebo.

Después de ocho semanas del tratamiento, los pacientes redujeron hasta un 44%, mientras que los de efecto placebo solamente un 20%.

Los expertos indican que es un tratamiento que puede ser muy efectivo, pues el porcentaje es relativamente alto a comparación de ciertos tratamientos tradicionales al que son resistentes algunos pacientes.

Así es que si eres una personas que padece de colitis ulcerosa y por más que has llevado a cabo tu tratamiento ‘al pie de la letra’, no has notado resultado, la opción podrías ser el trasplante fecal.

Pregunta a tu médico por él y recuerda siempre hacerlo de la mano de un profesional.

Fuente: Salud 180