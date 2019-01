Hiere ladrón a un policía

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue herido con un arma blanca en el cuello pero evitó que un delincuente asaltara una tienda de conveniencia en Polanco, en la Ciudad de México.

El agente impidió que el delincuente robara, pero no que escapara hacia el exterior del negocio, donde otro policía lo hirió en los pies.

De acuerdo con reportes de uniformados del Sector Polanco Castillo, el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, dentro del Seven Eleven localizado sobre la calle Homero esquina Lamartine.

En ese lugar un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, ingresó y tras hacerse pasar como cliente sacó un arma blanca y amagó a los empleados, exigiéndoles el efectivo.

Pero un policía que recorría la zona se dio cuenta de la situación, bajó de su patrulla e ingresó al negocio y le marcó el alto.

No obstante el ladrón se abalanzó sobre él, forcejeó, y lo lesionó en dos ocasiones.

Éste logró zafarse y escapar, pero otro policía le disparó en las piernas para inmovilizarlo.

Paramédicos de la ambulancia número 30, de la Cruz Roja, arribaron al lugar y atendieron al uniformado, y también al sospechoso, quien fue trasladado al hospital que se ubica en la misma zona.