Sonora a la vanguardia en investigación científica forense

Como transportados a la serie de televisión estadounidense CSI, que tanto éxito han tenido en México en sus diversas locaciones, Las Vegas, Miami o Nueva York, así nos sentimos con la inauguración del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, que realizó la mañana de este lunes, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Con esto se cumple un compromiso más de la mandataria sonorense, para llegar a 78 de los100 realizados durante su campaña, y como lo comentábamos en la entrega anterior, apenas va en el tercer año de gestión, es decir, que rebasará y por mucho las expectativas creadas al convertirse en la primera gobernadora de Sonora.

Cabe señalar que el mencionado laboratorio tendrá cuatro especialidades forenses: química, genética, balística, y criminalística, y reducirá los tiempos en pruebas comparativas de ADN para identificación de restos humanos y pruebas de paternidad que antes tardaban seis meses en realizarse, y que hoy serán posible en 15 días, tal y como en las series policiacas.

Con esto se logrará una justicia más rápida, expedita y certera, al contar con base científica, porque como dice el refrán, justicia retardada, no es justicia.

Cabe señalar que el personal del mencionado laboratorio criminal fue capacitado en Viena, Austria, Inglaterra y Estados Unidos, acorde a los procedimientos tecnológicos de vanguardia que serán utilizados para la investigación forense que permita resolver delitos y culpables con bases científicas, es decir, Sonora se coloca a la vanguardia en el país.

Por supuesto, quien andaba feliz al lado de la mandataria es la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras, ya que dispondrá de equipo tecnológico y humano de calidad, para acelerar la impartición de justicia.

Pobres mexicanos cansados del PRI y PAN eligieron a Morena y no saben dónde pararán

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvo un triunfo que nadie le puede regatear, producto del hartazgo y de la desilusión de los mexicanos ante los gobiernos sin resultados de los panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y del priísta, Enrique Peña Nieto, empero, los mexicanos eligieron a quien reúne lo peor de lo que tanto criticaron y los resultados están a la vista de todos.

En verdad que cuando escuchamos y vemos la campaña implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, justificando el robo de combustible debido a la pobreza de quienes incurren en esta práctica, a quienes, además, en automático asegura que no criminalizarán, no podemos menos que lamentar la ligereza con que se toman las leyes por quienes juraron que las harían cumplir.

En periódico Entorno, con frecuencia damos cuenta de hombres y mujeres que roban para comer y sin embargo, son detenidos porque la pobreza no es justificación para delinquir y prueba de ello es que existen millones de mexicanos en una situación de pobreza extrema y no salen a robar, sino a trabajar y a tratar de salir adelante.

Claro, también están aquellos que buscan sobrevivir con la ley del mínimo esfuerzo y prefieren incurrir en delitos, pero eso ocurre lo mismo entre pobres y ricos, esto es, la justificación de López Obrador para no aplicar sanciones no tiene validez, sino que busca evitar tomar decisiones, como hacer cumplir la ley, para seguir como “buena gente” y no dañar su imagen.

Pero, además de ésta justificación, hay que asumir la lista de ejecutados que continúa imparable, incluyendo a periodistas, el más reciente el domingo, en Baja California Sur, así como la falta de transparencia y la justificación de que “son honestos” para evitar la licitación de compras, lo que por supuesto, incentivará la corrupción.

Para colmo, está la propuesta de la diputada morenista de Veracruz, Ana Miriam Ferráez, quien propuso a sus coterráneas que se queden en casa a partir de las 10 de la noche para evitar más feminicidios ¡se la llevarán los Rusos, como decían en mi época de infancia!

La secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del congreso veracruzano, argumentó “yo solamente procuro que esta situación evite más violencia e invito a que lo consideremos como una opción viable, a que las mujeres a partir de las 10 de la noche estén en casita con sus hijos, si puede ser antes, mucho mejor” ¡plop!

