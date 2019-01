Descubre infidelidad de su marido y vende su Xbox One más 4 juegos por 75 pesos

Nada más doloroso como enterarte que tu pareja te fue infiel mientras estabas esperando un hijo suyo. O si, tal vez que ella en venganza venda tu Xbox One por un precio ridículo de tres libras esterlinas, o sea, 75 pesos.

“Me acabo de enterar de que mi pareja puso su pene en otra chica, así que vender su orgullo y alegría explica el precio. Lo regalaría pero necesito comprarme un nuevo cuchillo de cocina porque el mío ya está en las últimas”, escribió en la página de anuncios Northumberland’s Everything Must Go.

El módico precio que le puso Georgia Jackson, una británica de 24 años, incluía además unos audífonos nuevos y cuatro juegos, lo que en total sumaría un precio real de 500 dólares (9 mil 592 pesos).

“Supe que Josh Maddock me engañó en 2016 y también el año pasado, mientras yo estaba embarazada. Me rompió el corazón completamente, así que no me arrepiento, es mi venganza”, explicó Georgia a The Sun.

