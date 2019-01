Se reactiva Reyli su carrera

El chiapaneco tocó fondo a finales de 2012. Su adicción al alcohol y otras sustancias lo obligó a alejarse de los escenarios y entrar a rehabilitación

Cuando se pierde el piso y los excesos lideran la vida de un artista, el éxito termina siendo un arma de dos filos. Reyli Barba es un ejemplo de esa vorágine.

Tras construir una carrera sólida como vocalista del grupo Elefante y posteriormente como solista detrás de temas clásicos como “Amor del Bueno” y “Desde Que Llegaste”, el chiapaneco tocó fondo a finales de 2012.

Su adicción al alcohol y otras sustancias lo obligó a alejarse de los escenarios y entrar a rehabilitación, un acto que le enseñó a revalorar su vida y que hoy lo hace retomar su profesión más inspirado que nunca.

“La fama me hizo daño. Mi papá decía: ‘cría fama y échate a dormir’. Yo me eché a dormir un tiempo y qué bueno que pasó, porque ahora que estoy de vuelta, entiendo que mejor hay que despertarse temprano.

“La fama tuvo que llegar, lo hizo y cumplió su misión en mi vida. Ahora me estoy reencontrando con la oportunidad de quedarme para siempre en la música y en el corazón de la gente”, reflexiona en entrevista.

Ese cambio del que habla Reyli se nota en su forma de hablar, en la energía que emana, en su físico (adelgazó 25 kilos y presume una barba tupida y cana) y principalmente en su nueva música.

“Creo que soy más artista ahora. Lo he sido desde niño: empecé a cantar a los 4 años y a escribir a los 7, pero creo que por primera vez y por lo que viví, o más bien porque reviví, me siento que volví a los 21 años.

“Es una regresión total, porque cuando el físico cambia, también lo hace el cerebro. Me reencontré con la necesidad de volver a hacer música como a mí me gusta, con poca tecnología y con poco ensayo”.

Lanza “Ahí Vamos”

De este reinicio creativo se desprende “Ahí Vamos”, el sencillo con el que reactiva su carrera.

Es una rola pop melódica, positiva, con tintes autobiográficos y llena de amor hacia México y su gente, que nunca se rinde.

“Los días nublados en mi vida ya se fueron, no sólo en mi interior y en mi persona, sino también en nuestro País. Ésta es la mejor forma de decirle a la gente, al mundo y a los medios cómo estamos: ‘Ahí vamos’.

“Le pido a Dios que me dé mucha más salud y que fluya la inspiración. Yo tenía miedo de ya no sentirme inspirado, pero la verdad es que regresar a lo básico me ha ayudado mucho”, puntualiza el intérprete.

Desde una casa en medio del bosque, en el Desierto de los Leones, y sin soltar una taza de café cultivado por él mismo, Reyli filmó el video del tema, dirigido por Santiago y Mariana, hijos del cineasta Guillermo Arriaga.

“Esta es una canción que marca muy claramente de dónde vengo, todo lo que he pasado, por qué quise volver y por qué Dios me dio la oportunidad de volver. Es el tema con el que quería regresar.

“Es una canción que alegra, que llena de esperanza y que dice verdades, no reclamos. No es una canción de protesta. Es una invitación al amor, a la conciliación y a la verdadera paz”.

Su plan ahora es llevarse la vida con tranquilidad. No pretende lanzar un disco de inmediato, sino lanzar sencillos individuales. En abril mostrará al mundo cuatro de sus creaciones, incluyendo “Ahí Vamos”.