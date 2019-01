Hurtan dinero de un minisúper en la colonia Villas del Palmar

La encargada del negocio ubicado sobre la calle José María Escrivá, dijo que un sujeto armado con cuchillo se apoderó del efectivo

Un hombre armado con un cuchillo ingresó a un minisúper ubicado en la colonia Villas del Palmar, donde amenazó a la encargada y la despojó del dinero producto de las ventas, el cual tenía listo para retiro.

El atraco ocurrió alrededor de las 21:29 horas del domingo en el negocio ubicado sobre la calle José María Escrivá, a donde llegó el maleante y al estar frente a la cajera lo gritó que se trataba de un asalto.

La atemorizada mujer no tuvo más opción que obedecer y entregar el dinero, no sin antes escuchar la advertencia de que no denunciara o de lo contrario le haría daño.

Una vez que el ratero se retiró la mujer solicitó la intervención de las autoridades policiacas, cuyos agentes elaboraron el informe respectivo y el caso quedó en manos de la autoridad competente donde habrán de realizarse las investigaciones.

Se meten rateros a una farmacia

Por otra parte, durante la madrugada de ayer los ladrones aprovecharon que una farmacia ubicada en la colonia Los Olivos estaba cerrada al público, por lo que ingresaron y se llevaron dinero.

Fue alrededor de las 04:00 horas cuando una persona llamó al encargado del comercio ubicado en la esquina de las calles Libertad y Tuna Colorada, informando que se había activado la alarma del establecimiento.

De inmediato el empleado se trasladó al sitio para inspeccionar y se percató que la ventana trasera estaba dañada y en el interior había desorden, haciendo falta el dinero que había en la caja registradora.