Entrega gobernadora obras y títulos en Yécora

Se benefició a los habitantes del municipio serrano, incluyendo a la etnia Pima

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió el sueño de más de 500 familias al darles la certeza jurídica de su vivienda, mediante el programa “Patrimonio Seguro”, entregó la remodelación y modernización del Centro de Salud con el que se mejorará la calidad de vida de los habitantes de Yécora e inauguró una obra de pavimentación.

En gira de trabajo, acompañada de la alcaldesa de Yécora, Yadira Espinoza Méndez, y del secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, la mandataria entregó a los habitantes de Yécora la obras de modernización del Centro de Salud de la localidad, el cual beneficiará a más de seis mil habitantes de la zona y donde se invirtieron 823 mil pesos, como parte su compromiso con la población, ya que por años la comunidad sufrió con las pésimas condiciones y desabasto de medicamentos que tenía dicho centro.

La mandataria recorrió el Centro de Salud con Hilda Esther Cadena López, médico general, donde se ampliaron espacios para vacunas y se remodelaron interiores y exteriores del lugar, además comprobó que estuviera en funciones la ambulancia todo terreno que se les otorgó y que brinda servicio a los habitantes de Yécora y pueblos circunvecinos.

Asimismo, Pavlovich Arellano, se comprometió a que en la brevedad contarán con un técnico y equipo de Rayos X, así como de ultrasonidos para complementar el servicio de salud a la comunidad.

Durante su gira de trabajo y al cumplir su palabra la gobernadora Pavlovich hizo entrega de 442 títulos de solares urbanos y 102 certificados de uso común destacando que las escrituras de una vivienda son mucho más que un papel, al ser la certeza de contar con un patrimonio familiar.

“Hoy llevamos más de 30 mil escrituras entregadas en todo el estado, más de 30 mil familias beneficiadas y sin costo, no importa que el Estado lo absorba, lo importante es que ustedes tengan el tema resuelto”, enfatizó la gobernadora Pavlovich.

Dentro de los más de 500 beneficiados, la mandataria estatal resaltó que se apoya a la comunidad estudiantil de Yécora, al otorgarles las escrituras del terreno donde se encuentran las instalaciones del plantel Cecytes, ya que no tenían este documento oficial.

La gobernadora subrayó la importancia de apoyar también a las comunidades originarias, en este caso el pueblo Pima, al cual benefició con la entrega de 400 kilogramos de frijol, 400 kilogramos de harina, 120 cobertores y en abril se les entregarán semillas de maíz y de papa.

También la titular del Ejecutivo Estatal inauguró la obra de pavimentación de la avenida Plutarco Elías Calles y calle Luis Guerrero, que es la entrada principal para el plantel Cecytes, y que en la época de lluvias era imposible de transitar por la acumulación de agua y lodo.

“Es importante recordar para saber hacia dónde vamos y dónde estamos, y yo sí recuerdo muy bien cuando me presentaron esta problemática y dije ‘pues hay que invertir en lo prioritario’, y lo prioritario es pavimentar la calle del lugar donde estudian nuestros hijos, así que aquí está, promesa cumplida”, manifestó la mandataria estatal.

Para la realización de esta obra, el Gobierno del Estado invirtió 3.19 millones de pesos, para la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario; la base hidráulica de 15 centímetros de espesor; losa de concreto; guarniciones y banquetas; tomas y descargas domiciliarias, pozos de visita y la señalización.

Por su parte, Yadira Espinoza Méndez, alcaldesa de Yécora, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich, ya que desde hace tres años, el Municipio se ha visto beneficiado con distintas obras y acciones que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

En el evento la comunidad Pima obsequió a la gobernadora Pavlovich un mandil representativo a su pueblo, y la Rondalla Infantil de Yécora recibió a la mandataria estatal con una canción