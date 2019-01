Chivas vence a Toluca y mantiene liderato

El triunfo del equipo de Guadalajara estuvo empañado por una controversial jugada que se definió por decisión del árbitro y anuló un gol del Toluca que habría significado el empate

Las Chivas vencieron 1-0 al Toluca para mantener el paso perfecto de tres triunfos en las primeras tres jornadas y afianzarse en el liderato.

Sin embargo, la victoria se vio empañada por una controversial jugada que significaba el empate para los visitantes.

La polémica del partido fue protagonizada por el árbitro central Jorge Pérez Durán, quien anuló la anotación de Enrique Triverio, donde a su juicio y tras revisar el VAR, el balón no rebasó por completo la línea.

Fueron más de cinco minutos donde la tensión de ambos equipos y de los aficionados se respiró en el Estadio Akron, hasta que, finalmente, Durán invalidó la anotación. Alivio para las Chivas, y un tremendo enojo por parte de los Diablos.

En un partido disputado y parejo durante el primer tiempo, el Rebaño tocó la puerta del Diablo con un disparo peligroso de Isaac Brizuela, pero Alfredo Talavera en una gran reacción evitó la anotación y mandó el balón a tiro de esquina.

Jesús Molina, José Van Rankin y Carlos Cisneros tuvieron oportunidades de gol en sus disparos, pero no fueron certeros, y conforme pasaron los minutos, el Toluca mostraba orden y complicaba la salida de los locales, pero los rojiblancos no dejaron de insistir.

Al minuto 52, un gran pase de Fernando Beltrán ante la marca de los toluqueños, llegó a su destino con Alan Pulido, quien controló el balón de espalda, dio una vuelta para perfilarse y con un potente disparo raso desde fuera del área venció a Alfredo Talavera para abrir el marcador.

Pulido y el resto de sus compañeros realizaron un noble gesto tras la anotación, pues en lugar de celebrar, corrieron junto a Raúl Gudiño para hincarse todos y una vez en círculo, y elevar la mirada arriba, por el momento difícil que atraviesa el portero al perder a su hijo durante el embarazo de su esposa.

Al 70′ llegó el remate de cabeza de Triverio, pero después del controversial gol anulado al Toluca, las impresiones se hicieron presente por parte de los dos equipos y las Chivas únicamente aguardaban al contra ataque, pero el marcador no se movió y así, el Rebaño sumó su quinto triunfo consecutivo en el 2019, con los triunfos en Liga y dos más en la Copa MX.

En la Jornada 4, los dirigidos por José Cardozo visitarán La Comarca Lagunera para enfrentar al Santos, el próximo domingo 27.