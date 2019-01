¡Ariana Grande destrona a Mariah Carey! 7 Rings rompe récord en Spotify

Ariana Grande y su canción sobre derrochar dinero y premiar la amistad con diamantes estableció un nuevo récord en Spotify.

Scooter Braun, manager de la cantante, presumió el logró a través de sus redes sociales:

“Los números oficiales de #7Rings de Ariana Grande tiene el récord de todos los tiempos para la canción más transmitida en sus primeras 24 horas con 14,966,544 transmisiones! ¡4 millones más que el anterior récord! ¡Se está haciendo historia! ¡Felicidades al equipo y @ArianaGrande. BRAVO!”

Es así como esta fantástica chica se convierte en la más escuchada en un día mediante la popular plataforma, superando a Mariah Carey con ‘All I Want for Christmas Is You’, que en Navidad rompió récord al lograr las 10,819,009 reproducciones en 24 horas.

Fuente: SDP noticias