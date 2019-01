Alejandra Guzmán; sin nada que esconder

Alejandra Guzmán ha construido una exitosa carrera en el mundo del espectáculo, pero ese ascenso a la fama ha estado lleno de momentos difíciles, un sinfín de peleas, arranques de rebeldía, complicidad con sus hermanos, competencia con otras estrellas del espectáculo y problemas de salud. Todo lo que la cantante ha vivido se plasmará en la bioserie La Guzmán, la historia de ficción de una estrella del rock, que hoy inicia a las 21:30 horas por

Imagen Televisión.

Gracias a esta producción los televidentes conocerán la vida de una figura que nació frente a los reflectores, que es un torbellino en el escenario, que lleva la música, el arte y el baile en la sangre, un espíritu indomable que no sigue más que sus propias reglas.

“No tengo nada que esconder, ésta soy yo, con mis defectos y también mis virtudes, y ustedes lo conocen y verán mucho más”, comentó Alejandra Guzmán a Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión.

La Guzmán es una historia de clarososcuros, de batallas personales, donde, más de una vez, la protagonista se ha tenido que levantar para encontrar su propio camino y brillar con luz propia.

La historia es protagonizada por Majida Issa, como Alejandra Guzmán; Carmen Madrid, quien le da vida a Silvia Pinal; Manuel Masalva, a Luis Enrique Guzmán, hermano menor de Alejandra y su incondicional; Esteban Soberanes es Emilio Guzmán, su tío y apoyo; Erick Elías, interpreta al padre de su hija Frida Sofía, además de Aleyda Gallardo, Paula Serrano, Paloma Ruiz y Laura Palma, entre otros.

Fue en 1988 cuando Alejandra Guzmán arrancó su carrera artística en contra de su mamá, Silvia Pinal, pero 30 años de éxitos la avalan. Porque desde que empezó, acaparó las revistas y periódicos, fue el centro de atención en programas de radio y televisión, ya sea por sus escándalos o sus reconocimientos.

Ha sido nominada en más de diez ocasiones al Latin Grammy, a los Premios Lo Nuestro; ha ganado La Gaviota de Plata en Viña del Mar, Los Premios Oye! y Las Lunas del Auditorio Nacional.

Es vendedora de discos indiscutible; cabe recordar que Eternamente bella (1990) alcanzó en unos meses el millón de copias vendidas.

Es cantante, actriz de teatro y televisión y una de las figuras del espectáculo más publicitada por sus adicciones, rompimientos románticos, maternidad, su lucha contra el cáncer y las 30 operaciones a las que se ha sometido para sacar de su cuerpo metacrilato que le inyectaron en un supuesto tratamiento de belleza que casi le cuesta la vida.

Estos hechos que la marcaron sirvieron para producir 60 episodios de una hora en la que Ale se desnudó y, con honestidad, compartió sus errores y pasiones, que han contribuido a colocarla en el lugar que hoy ocupa en la escena musical internacional.

Desde el primer capítulo, la colombiana Majida Issa retrata la relación fuerte y tirante que la rockera mantenía con su madre, quien no quería que entrará al mundo del espectáculo.

“Mi madre es mi ejemplo, es una gran madre y una gran actriz, y todavía se levanta divina con sus pestañas postizas, arreglada siempre… la verdad es que en la serie le doy la razón en muchas cosas. Siempre fui una hija rebelde, porque no me dejaban ser cantante, mientras que mi hermano Luis Enrique estaba en Vaselina. Él es menor que yo dos años, es a quien más quiero. Estuvo conmigo los seis meses que estuve internada en el hospital y si no hubiese estado ahí yo no estaría aquí, porque me dio esa fuerza para salir adelante”, comentó a Infante.

No se escatimó en la producción de esta serie y eso queda de manifiesto en cada uno de los detalles de su realización. La ambientación se remontará a la adolescencia de la cantante, el momento en que hace su primer casting y cuando graba su primer tema: Bye mamá, bajo la producción del español Miguel Blasco, quien la dio a conocer en 1988.

“Fui a hacer una audición, pero llegué peda, al final pude audicionar al día siguiente y canté New York, New York y no dije que era Guzmán, ni Pinal, y ellos se encargaron de averiguar; ya estaba la idea de Bye mamá y de grabar una canción de mi papá. La de Bye mamá me costó mucho trabajo, tanto que no pude grabarla el primer día por estar llore y llore, al segundo día me pusieron La plaga y ya me puse a bailar y cantar, y ya lo demás salió”, relató al periodista.

La Guzmán es una coproducción de Imagen Televisión y Sony Pictures Television; es la séptima producción original de la primera televisora.

¿Dónde Verla?

La Guzmán.

Hoy estreno.

21:30 horas.

Imagen Televisión Televisión Abierta: Canal 3.1; Televisión de Paga: Izzi 3 HD 703/Dish 103 HD 603/Sky 103 HD 1103/ Megacable 103/Total Play HD 3 / Cablecom 3 HD 703 / Axtel TV HD 3.