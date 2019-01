Van por respeto y equidad en la Marcha por las Mujeres

Las actrices Connie Britton, Laverne Cox y Evan Rachel Wood fueron algunas de las estrellas estadounidenses que participaron en la manifestación

Connie Britton, Laverne Cox y Evan Rachel Wood son algunas de las estrellas que participaron en la Marcha de las Mujeres 2019, informó The Hollywood Reporter.

La manifestación tiene como intención mandar un mensaje de repudio a las políticas y conductas de Donald Trump hacia las mujeres.

Se estima que participaron aproximadamente 100 mil personas, cifra menor a la de años anteriores en los que se registró hasta 500 mil asistentes.

También hubo otras participantes del ámbito del entretenimiento, como Melissa Benoist y Krys Marshall, de Supergirl; Anjelica Huston de Transparent, Laverne Cox de Orange is the New Black y Sarah Hyland.

La marcha se celebró por primera vez en 2017, un día después de la toma de posesión del Presidente Donald Trump.