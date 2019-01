Sigue el América sin conocer la derrota

Cristian Insaurralde acabó el 2018 con la noticia de que el América ya no lo quería, recién reportó el cuadro azulcrema a pretemporada, el técnico Miguel Herrera lo anunció a él y a Pedro Arce como bajas.

Sin embargo, el jugador no encontró equipo y ayer fue la figura en el 3-0 sobre Pachuca.

Insaurralde tiene tan pocos créditos en el América que fue suplente del novato José Hernández, pero ante la corta plantilla tuvo minutos a media semana en Copa MX, en donde provocó un penal, y ayer frente a los Tuzos se despachó con gol y asistencia, así como con un cabezazo y una tijera que pusieron de pie a los aficionados.

El Pachuca no le hizo ni cosquillas al campeón. El club hidalguense no jugó como si quisiera quebrar el invicto azulcrema, ya de 22 partidos (19 en Liga) y de 21 juegos sin perder en condición de local.

Al 16′ Guido Rodríguez marcó el rumbo con un sólido cabezazo. Era el segundo balón que ganaba por aire. En el América la táctica fija es de 14 kilates.

Las Águilas fueron imprecisas en el primer tiempo. Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Emanuel Aguilera y José Hernández fallaron pases de rutina.

La película fue otra en el segundo tiempo, sobre todo porque al primer minuto Insaurralde (quien entró por el novato Hernández) escapó por izquierda y asistió a Henry Martín, que lleva un gol por partido (3 dianas incluyendo la Copa).

La solidaridad azulcrema fue evidente. Insaurralde recibió más abrazos que el propio Martín, pero eso no sería todo ya que al 51′ prendió la pelota de volea y se estrenó con gol en Liga. Todos sus compañeros lo abrazaron, mientras “El Piojo” aplaudía.

El América tiene paso perfecto. Otra semana de tranquilidad en Coapa, no así en la Bella Airosa con un equipo repleto de buenos refuerzos que son suplentes, como Edwin Cardona e Ismael Sosa.