Ofrece Donald Trump protección a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso extender por tres años las protecciones a migrantes indocumentados de los programas DACA y TPS a cambio de los fondos para construir el muro fronterizo con México y reabrir el Gobierno.

“Ese es nuestro plan (…) sencillo, justo, razonable y de sentido común con mucho compromiso”, aseguró Trump en un mensaje desde la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que extenderían el estatus legal de aquellos migrantes que enfrentan la deportación y que apoyaría una legislación bipartidista a favor de los casi 800 mil jóvenes migrantes que fueron llevados a EU cuando eran niños, conocidos como dreamers.

Además de extender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Trump también ofreció una medida similar para los afectados por la cancelación de otro amparo migratorio, el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a más de 436 mil migrantes.

La propuesta de Trump intenta liberar la presión con la bancada demócrata en el Congreso y negociar el cierre de Gobierno más largo en la historia del país, con 29 días.

Por otra parte, la propuesta incluiría 800 millones de dólares en ayuda humanitaria inmediata en la frontera, 805 millones de dólares para mejorar la tecnología de detección de drogas, la contratación de 2 mil 750 nuevos agentes fronterizos y 75 nuevos equipos de jueces de migración para reducir retrasos en los tribunales.

Asimismo, el modelo presentado por el Mandatario incluiría un sistema para permitir que menores centroamericanos que viajan sin acompañantes soliciten asilo en sus países de origen.

…Y rechazan demócratas plan

La líder de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, informó en un comunicado que, basándose en informes del plan de Trump, no apoyaría la medida.

“Desafortunadamente los informes iniciales dejan en claro que su propuesta es una compilación de varias iniciativas rechazadas anteriormente, cada una de las cuales es inaceptable y no representan un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas”, dijo Pelosi.

“Por un lado, esta propuesta no incluye la solución permanente para los beneficiarios de DACA y TPS que nuestro país necesita y apoya”, agregó.