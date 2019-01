Exponen avatares de Silvia Pinal

Sufrió la muerte de una de sus hijas, padeció maltrato físico por parte de uno de los cuatro maridos que tuvo y, sin embargo, nada pudo apagar el brillo de Silvia Pinal, quien a los 23 años ya era una estrella en México.

Aspectos trascendentes y desconocidos de “La Diva del Cine de Oro Mexicano” serán develados en “Silvia Pinal: Frente a Ti”, la bioserie inspirada en la actriz de 87 años de edad, bajo la producción de Carla Estrada.

“Se va a contar lo que no conoces de Silvia como mujer”, aseguró Itatí Cantoral, quien la representa en su edad adulta.

“¿Sabes qué es lo padre? Que en cada capítulo ella los cierra. Ella da fe a todo lo que tú vas a ver porque todo lo que se cuenta Silvia lo autorizó”.

La producción, que tiene planeada estrenarse en febrero, contará momentos de la vida de la actriz como la mujer triunfadora que logró ser y también su lado personal como madre y esposa.

“Ella fue una mujer que a los 23 años ya era una estrella. Entre las familias respetadas había mucho prejuicio porque si eras actriz y además bonita, pues entonces eras prostituta”.

Hubo golpes

Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Banquells, padre de su hija Sylvia Pasquel.

Pinal tenía apenas 16 años y su marido le doblaba la edad.

“Siempre fue una mujer que causó mucho revuelo, para muchos fue escandalizador que se divorciara”.

Otro de sus maridos fueron Enrique Guzmán, con quien procreó dos hijos: Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Durante los siete años que estuvieron casados, se ha dicho que hubo violencia intrafamiliar y este tema también se abordará en la serie.

“Yo decía (cuando grababa) ‘¿otra vez me van a tocar escenas de golpes?’, y eso que está reducido el tema de Enrique en la serie, pero cada vez que me tocaba una escena violenta decía ‘¿otra vez me van a pegar?’”.

Interpretar a Pinal fue un honor, pero también un reto por la figura que representa en el medio artístico.

Aprendió a admirarla como mujer talentosa, trabajadora y fuerte porque a pesar de todo supo mantener una familia unida.

“Van a ver todos los detalles de cómo salió adelante de la muerte de su hija, con sus matrimonios rotos. No la tiró nada y eso que no la tuvo fácil”.

Itatí comentó incluso que se identifica con ella.

“Te das cuenta que la violencia la sufre quien menos crees, lo van a ver en la serie, la misma Silvia cuenta que ella tenía el síndrome de Estocolmo (se enamoraba de quien la maltrataba).

“Siendo ella una estrella, hermosa y estando en el mejor momento de su carrera, es cuando uno dice ‘podía tener todo a sus pies y no, las mujeres que son exitosas son iguales a cualquier otra”.