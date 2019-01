“El Dasa” cumple su sueño en EU

Dasahev López Saavedra, obtuvo un Emmy con su serie en horario estelar, en habla no inglesa, en el vecino país

Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, actualmente es una de las figuras mexicanas más representativas para la comunidad latina en Estados Unidos, no solo por su faceta como intérprete sino por encarnar al protagonista de El Vato, una serie que recientemente fue ganadora del premio Emmy al Mejor Programa prime time de habla no inglesa.

Nacido en Hermosillo, Sonora, sus amigos no podían pronunciar el nombre de Dasáhev, el cual, por cierto, le fue dado por sus padres en honor al legendario portero soviético Rinat Dasáhev, por lo cual se ganó desde pequeño el apodo de El Dasa.

Con tan sólo 15 años de edad, se convirtió en la primera y única voz de la Banda Costa Azul, sin embargo, su éxito lo tendría gracias a su participación en la serie que llega este domingo al canal TNT.

“La gente me ubica más por la serie, he trabajado por años en mi música y siempre ha sido mi pasión, pero al vivir esta experiencia, la verdad es que me ha sorprendido y más porque la gente conecta de inmediato contigo. Y la verdad, espero que se haga una temporada más”, dijo, el intérprete, en entrevista.

En la serie, producida por Telemundo y emitida por Netflix, se narra la historia de un cantante que debe dejar su México natal para perseguir su sueño artístico en Estados Unidos.

Es una historia similar a la de Dasahev, quien a los 20 años dejó su hogar para probar suerte en Los Ángeles, en donde conoció a uno de sus ídolos: Vicente Fernández.

Por un tiempo se convirtió en su chofer y a palabras del músico, esa experiencia marcó su carrera: “Un día me llamó al camerino, me escuchó y me invitó a cantar con él en un dueto”, dijo.

Seis años después de aquel episodio, la serie basada en su vida consiguió ganar un Emmy al Mejor Programa prime time en los Estados Unidos en habla no inglesa, por su historia de un migrante que toca el sueño americano.

Luego de haberse estrenado en Netflix, la serie llegará a la pantalla chica a partir del mes de este mes por TNT, “lo que es un brinco más en mi carrera: que traspasamos fronteras al pasar de una plataforma digital, a uno de los canales más vistos en América Latina”, mencionó.

Desde su estreno, El Vato logró captar la atención del público estadunidense, y así, logró conquistar territorio mexicano.

“Hubo un ofrecimiento hace un tiempo de hacer una serie y contar la historia de mi vida, sin embargo, eso no me resultaba tan interesante, por lo que decidí aventurarme, pero metiéndole un poco de ficción y hacer una temática mil por ciento familiar, a pesar de tener el nombre de El Vato, es una propuesta familiar y sana”, mencionó.

“Muchas veces soñé con conquistar México, sé que he hecho mi carrera en Estados Unidos, pero siempre he querido hacer carrera en este bello país, y ahora es una gran oportunidad, aunque sea chistoso, porque quizá no ha sido del todo a través de mi música, sino que fue mediante la televisión. Pero también es importante que conozcan la vida de uno debajo de los escenarios”, explicó.