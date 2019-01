Derrota “El Cuatito” Ruiz a Guevara

Hugo “El Cuatito” Ruiz se llevó el triunfo en Las Vegas, pero, para su mala fortuna, no había título de por medio.

El mexicano derrotó, con una clara decisión unánime, a su compatriota Alberto “El Metro” Guevara, en el pleito en el que tenía que haber enfrentado al filipino y monarca interino Pluma de la AMB, Jhack Tepora, quien el viernes no dio el peso reglamentario y tuvo que salir de la carteleraestelarizada por Manny Pacquiao y Adrien Broner.

Tras 10 asaltos, los jueces en la Garden Arena del Hotel MGM Grand vieron ganar al originario de Los Mochis, Sinaloa, por 100-89, 99-90 y 99-90.

Hugo, de 30 años, fue muy superior, y desde el primer asalto se vio, ya que “El Metro” visitó la lona de inmediato.

Guevara aguantó todo por el resto del pleito, tratando de evitar la velocidad del sinaloense y ya no descuidarse, pues de lo contrario el pleito se habría terminado por la vía del cloroformo.

Ruiz mejoró su marca a 39-4, 33 KO’s y espera que le den el chance de título mundial en los próximos meses, pues el invicto Tepora fue el púgil que falló. “El Cuatito” buscaba ser tricampeón del mundo, pues ha sido monarca del orbe de peso Gallo y Supergallo.