Usa vibrador para sanar a su bebé de una congestión en el pecho

Un centro de lactancia y maternidad ubicado en Estados Unidos está en medio de la polémica tras compartir la fotografía de un bebé siendo masajeado por su madre con ayuda de un vibrador, para aliviarlo de una congestión en el pecho.

“Muchos hospitales y terapeutas respiratorios usan este tipo de tratamientos para los problemas respiratorios. Es una práctica común”, señalan en el post.

No obstante, decenas de usuarios se mostraron preocupados y reprocharon a Melons and Cuties por compartir dicha publicación pues consideran, es necesario que en cada caso se consulte con un pediatra.

“El cuerpo femenino no es asqueroso. La sexualidad no es repugnante y cualquier cosa puede ser desinfectada. Me alegra ver a este bebé y a otros sanando. ¡Gracias por todos los que han mostrado apoyo! Es bueno ver a las madres animarse a usar las cosas fácilmente para ayudar con el bienestar y no avergonzarse por ello”, respondió el centro de salud.

Fuente: SDP noticias