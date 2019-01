Lanzan programa “Mi derecho a tener derecho”

Para garantizar el registro de nacimiento de todos los sonorenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado y la Asociación Civil Sonora Adelante realizarán el programa “Mi derecho a tener derecho”.

Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno; Margarita Ibarra Platt, presidenta de DIF Sonora; y Bernardette Manríquez Durón, representante de la Presidencia de la Asociación Civil Sonora Adelante, firmaron el convenio de colaboración para efectuar este programa con la participación de distintas dependencias estatales.

Pompa Corella resaltó que este programa es de gran importancia, porque con el cualquier sonorense en estado de vulnerabilidad y que por diversas circunstancias no haya sido registrado, podrá contar con este derecho constitucional.

A través de Sonora Adelante se facilitará la inscripción de actas de nacimiento, búsqueda y certificados de inexistencia de nacimiento y asesoría jurídica, todo absolutamente gratuito, agregó. El Registro Civil expedirá actas estatales e interestatales con costo normal.

De esta manera, dijo, darán certeza jurídica en lo referente a identidad de las personas, facilitando la accesibilidad a los programas, estatales o federales, educativos, de salud, un gobierno cercano a la gente, para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

“Hemos tenido reuniones para poder aterrizar esto que el día de hoy habremos de firmar; aquí estamos todos los que tenemos que ver con darle el más elemental derecho, que es el derecho de la identidad de cualquier persona, sin este derecho no se tiene ningún otro derecho”, indicó.

El trabajo coordinado entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil es de gran importancia, destacó Pompa Corella, de ahí que se instruya en colaborar de manera transversal en beneficio de las y los sonorenses.

Por su parte, Bernardette Manríquez Durón mencionó que para quienes integran la Asociación Sonora Adelante, es de gran beneplácito el hacer realidad un proyecto en el que han trabajado en coordinación con el Gobierno del Estado, para beneficiar a todo aquel sonorense que no haya sido registrado.

Ulises Cristópulos Ríos, director general del Registro Civil, explicó que con el programa “Mi derecho a tener derecho”, se llevarán a cabo jornadas en distintas comunidades para registrar a cualquier persona y de la edad que sea, que no haya sido registrada anteriormente.

“Que el Registro Civil capacite al personal de Sonora Adelante para poder llevar a cabo este programa, para que el Registro Civil informe con tiempo de aquellas jornadas comunitarias que se llevan a cabo en diferentes partes del estado para precisamente actualizar el registro civil de las personas o inscribir por primera vez a las personas”, señaló.