Galilea Montijo por fin habla de su supuesto embarazo

Hace unos días se rumoraba que Galilea Montijo estaba embarazada por lo que las redes sociales de inmediato reaccionaron ante la noticia haciéndole preguntas.

Ahora el programa Intrusos le preguntó a la conductora de Hoy si es verdad que este año va por la niña, pues su propósito de fin de año fue tener una bebé por lo que esto respondió.

“No es cierto no estoy embarazada de verdad seria la primera en gritarlo, creo que es lo más hermoso, no creo estoy segura que es lo más hermoso que le pueda pasar a uno como mujer y estaría yo fascinada de decírselos claro que lo dije por que aquí siempre decimos cual fue el hashtag de mi meta este año mi meta es ir por la niña pero pues cada año voy por la meta, pero pues nada”, dijo Galilea.

Aunque Galilea Montijo aseguró que no descarta tener a un bebé este año también habló sobre lo complicado que fue concebir a Mateo pues necesito de especialista para poder embarazarse.

“A mí me encantaría pero sí la piensas mucho, por la edad, hay más riesgos a mí me costó mucho Mateo, habló de que me costó embarazarme porque lo estábamos buscando y me costó mucho embarazarme…”, expresó.

Fuente: debate