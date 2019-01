Deja enfrentamiento cuatro muertos

Cuatro habitantes asesinados, dos policías heridos y tres vehículos incendiados fue el resultado de una balacera entre pobladores de la comunidad La Aurora del municipio de Yajalón y agentes municipales.

La Fiscalía General no ha confirmado el número de decesos.

“Estamos todavía en las diligencias y operativos”, dijo un vocero.

En un video, el alcalde Juan Manuel Utrilla explicó que los hechos ocurrieron cuando un maestro que había sido asaltado y golpeado el miércoles les pidió apoyo de la Policía Municipal para detener a los presuntos responsables originarios de la comunidad La Aurora.

La autoridad procedió a la detención y encarcelamiento de un habitante.

Al enterarse, habitantes molestos bajaron en seis camionetas para hacer destrozos en Yajalón, por lo que fueron replegados por elementos municipales, quienes, según el Edil, no iban armados.

“El ruido de los disparos llegaron hasta el pueblo, sí vimos personas vestidas de policías armadas y encapuchados, quienes bajaron a Yajalón a decir a los comerciantes que cerraran sus negocios, muchos tuvieron miedo y cerraron”, narró una habitante.

Utrilla, del Partido Verde Ecologista de México, indicó que fueron los de la comunidad quienes estaban armados.

“Bajaron seis carros de la comunidad a realizar destrozos, en el rancho del profesor Gamboa y agredieron a balazos, dispararon, la Policía fue recibida a balazos no vamos a permitir que las comunidades que antes atemorizaban a mi pueblo sigan haciéndolo”, advirtió.

Uno de los muertos es Ezequiel Jiménez, líder de La Aurora, quien viajaba en el taxi económico 037, el cual también incendiado junto a un vehículo y una camioneta de la corporación, dijeron pobladores.