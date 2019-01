Dan Acosta y Sansores triunfo a Monarcas

Aunque batalló, el Morelia venció 2-0 a los Tiburones con anotación de Alberto Acosta, al 59′, y de Miguel Sansores, al 81′, en el Estadio Morelos

Monarcas despertó en el Clausura 2019 a costa de un Tiburón que ya se acostumbró a nadar cerca del abismo.

Acosta se metió hasta el área, se quitó a 2 rivales y metió disparo que desvió Fabricio Silva, lo suficiente para que el portero Sebastian Jurado no alcanzara el esférico.

Una justa recompensa para el club michoacano, que mostró más hambre, tanto que exigió antes al menos 2 atajadas de Jurado en el primer tiempo.

Al 9′, el arquero le tapó un remate a Edison Flores, quien llegaba solo frente al arco; esto después que Jurado le ganó un mano a mano a Miguel Sansores, al 1′.

Los escualos crearon poco y casi todo se perdió en los intentos del delantero Cristian Menéndez.

Para el complemento, Monarcas apretó y se adelantó con el desvío de Silva, antes de ampliar ventaja cuando Sansores metió cabezazo al llegar sin marca.

El conjunto jarocho ya se había desorganizado y su DT Robert Dante Siboldi ya sólo resoplaba, desesperado.

Y cómo no iba a estarlo, si el Veracruz apenas ha sumado un punto de nueve por lo que es último de la Tabla de Cocientes, que le obligará a pagar 120 millones de pesos si no quiere descender.

Por su parte, Monarcas consiguió su primer triunfo tras haber ligado 2 descalabros.