Analizan rescindir concesión del alumbrado

La empresa concesionaria del alumbrado público ConLuzHMO, que forman las empresas Construlita Lighting System International y Lux Systems, intentó intervenir de manera ventajosa las cuentas del Municipio.

Aseguran que además de la aportación del DAP, la semana pasada buscó obtener recursos de la cuenta que concentra las aportaciones por el predial, reveló la alcaldesa Celida López.

La presidenta municipal señaló que hasta el momento no se ha realizado ningún pago a la empresa que realiza la conversión de la luminaria convencional por LED, ya que al revisar el contrato encontraron que era totalmente perjudicial para las finanzas del Ayuntamiento, por lo cual, en respuesta ante estas irregularidades, se busca rescindir el contrato con dicho consorcio.

“Seguimos avanzando en el análisis jurídico en el tema de alumbrado público, la concesión está poniendo en peligro el trabajo del día, es una concesión que lastima mucho a la ciudad, es un negocio que la ciudad no necesita”, aseguró la jefa de la Comuna.

López Cárdenas añadió que la semana pasada la empresa concesionaria trató de activar el fideicomiso donde está depositado el DAP, el cual explicó que no puede activarse si no es por el Municipio.

“A la institución bancaria donde está este fideicomiso se le precisó que no pueden tomar una decisión porque la empresa concesionaria no nada más quería disponer el DAP si no donde está el predial”, subrayó.

“La concesión pone en peligro el día a día a nuestra administración, es parte de la gravedad de cómo está funcionado y del cómo se armó la concesión del alumbrado público”, puntualizó.