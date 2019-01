No tenemos pruebas para juzgar a Peña por presunto soborno de ‘El Chapo’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que su gobierno no cuenta con elementos para juzgar al expresidente Enrique Peña Nieto por el supuesto soborno por 100 millones de dólares que recibió del Cártel de Sinaloa durante su administración.

A pregunta expresa de la prensa, el mandatario se refirió esta mañana al juicio que se lleva a cabo en una corte federal estadounidense contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder histórico de la organización criminal que le habría entregado dicha cantidad de dinero al exmandatario, según declaró un testigo en el proceso.

“Nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos (pero) no podemos juzgar si no tenemos pruebas. Eso es lo que puedo comentar”, señaló.

Durante el juicio contra Guzmán Loera, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes declaró que el Cártel de Sinaloa entregó 100 millones de dólares en octubre de 2012 a Peña Nieto, e incluso afirmó que el entonces presidente electo había exigido 250 millones de dólares.

Fuente: SDP noticias