Resolución de la SCJN da “respiro” al Isssteson y frena pensiones abusivas

Recuerdo que hace unos meses, cuando el director general del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, dialogó con directivos de medios de comunicación a quienes explicó la difícil situación en la que se encontraba el organismo, comentó que solo faltaba una resolución de la Suprema Corte para que se estableciera jurisprudencia y acabar así con el pago de jugosas pensiones, a quienes no se las ganaron, porque no hicieron las debidas aportaciones.

En aquella ocasión Contreras López dijo que el organismo estaba prácticamente en quiebra por el saqueo que padeció durante la administración de Guillermo Padrés, pero también por la pensiones que tenía que pagar a quienes solo aportaron por el salario que recibían y no por las compensaciones, pero que al momento de pensionarse o jubilarse, exigían el pago de los salarios completos o integrados.

De tal manera que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pone fin a las pensiones abusivas, como las calificó, representa un respiro para el Isssteson y son la esperanza para que logre salir de la crisis por la que atraviesa.

Recordó que con los millonarios pagos que habían tenido que realizar y que de no fijarse el citado criterio, habrían significado el desembolso de mil 500 millones de pesos, el Isssteson simple y sencillamente no tendría capacidad para seguir operando, como ya sucedió en meses pasados con el organismo hermano de Baja California.

De ahí, que la mencionada resolución del máximo tribunal de justicia, es un fuerte impulso para que continúe el desarrollo de la institución, en beneficio de los trabajadores y sus familias, por lo que seguramente, Contreras López, debe andarse riendo solo y no es para menos, porque le dará buenos resultados a los derechohabientes y también a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien le encargó que sacara la chamba y que lo hiciera bien…

Hermanitos murieron dormidos al inhalar humo al quemarse su casa

Aunque no es consuelo, al menos da cierta tranquilidad, el saber que los dos hermanitos, de ocho y cinco años, que murieron al incendiarse su casa la tarde noche del miércoles en la colonia Real de Minas, no se percataron del siniestro ya que estaban dormidos al momento de la tragedia y no vivieron el horror de saberse atrapados en el fuego.

De acuerdo con el informe divulgado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la concentración de monóxido en el cuerpo de Victoria, de ocho años y su hermano Víctor, de cinco, era de más de 50 por ciento, cuando de acuerdo a expertos, con 40 por ciento de saturación en la sangre, ya es mortal.

Al parecer fue el sobrecalentamiento de una resistencia, en donde habían puesto a calentar agua, y que se olvidó desconectar, lo que causó la tragedia, mientras, la madre, quien está embarazada, se encontraba en una casa cercana, preparando la cena, porque se habían quedado sin gas para cocinar.

Y esto es una prueba, de que los accidentes suceden en cualquier momento y que hay que estar muy atentos para evitar convertirse en una cifra más de las dolorosas estadísticas, que como en este caso,

A partir del lunes Karina Barraza se hará cargo de noticiero En contacto

Se confirmó lo que le adelanté a principios de semana y es que a partir del próximo lunes, la comunicadora Karina Barraza, de Televisa, se hará cargo de la conducción del noticiero En Contacto, que se transmite por la radiodifusora La Invasora, perteneciente al Grupo Uniradio y que usted puede encontrar en el 101.9 de frecuencia modulada.

La joven periodista, sustituye en ese espacio a Gabriela Medina, quien estuvo al frente por casi un año y medio, durante el cual realizó un gran trabajo y seguramente así seguirá en sus nuevos proyectos.

A Karina la conocemos desde que inició su carrera periodística, se ha relacionado mucho con la cobertura de la problemática social y tiene una sensibilidad para abordar temas complejos, por lo que seguramente tendrá éxito… Con ella seguiremos comunicándonos a diario para dar a conocer el adelanto del contenido de periódico Entorno… Escúchenos…

Correo electrónico [email protected]