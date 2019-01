Se olvida Gobierno federal investigar avionazo de Gobernadora de Puebla y su esposo

Con el asunto de los huachicoleros el Gobierno federal se ha olvidado de las investigaciones del avionazo de la Gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alanso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ocurrido el pasado 24 de diciembre en el Municipio de Santa María Coronango. No ha habido información sobre los avances en las investigaciones al respecto, ni de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño…Además, continúan los acribillamientos en todo el país.

Solo para destacar dos asuntos competencia y compromiso del Gobierno federal y que no se sabe nada de qué se está haciendo y de cómo van las investigaciones. El pasado 24 de diciembre se desplomó el helicóptero en donde viajaban la mandataria estatal y el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. Se me hace raro que el blanquiazul no haya presionado al Gobierno federal para que informe sobre las investigaciones…Huachicoleros y Guardia Nacional han frenado otras investigaciones.

El presidente López Obrador se comprometió desde el mismo día del suceso, que se investigaría a fondo para conocer los motivos del desplome del helicóptero, cosa que hasta el momento no se conocen…Sabemos que no es cosa fácil una investigación de esta naturaleza, pero hay que informar de cómo van las pesquisas. A lo mejor fue un lamentable accidente, pero más vale esperar que los expertos nos digan si no hubo “mano negra” en los hechos ocurridos el 24 de diciembre.

Atestigua Gobernadora Pavlovich toma de Posesión del Comandante de la Cuarta Zona Militar

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el general Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Región Militar, presidieron la Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Cruz Isaac Muñoz Navarro, como comandante de la Cuarta Zona Militar.

En la ceremonia militar y honores de mando, el general de División Diplomado de Estado Mayor, García Rincón, dio posesión del cargo al general Muñoz Navarro, de conformidad con las formalidades establecidas en el reglamento militar. Después de los honores a la bandera, jueces y oficiales se presentaron ante el actual comandante de la Cuarta Zona Militar para jurarle lealtad y respeto.

La gobernadora Pavlovich señaló que en Sonora continuará la coordinación con el nuevo comandante de la Cuarta Zona Militar, Muñoz Navarro, para fortalecer los trabajos y estrategias de seguridad, con el fin de brindar a los sonorenses una mejor calidad de vida.

Por su parte, Muñoz Navarro indicó que llega a Sonora con la mejor disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, para que los sonorenses vivan en un mejor clima de seguridad. Puntualizó que las acciones prioritarias serán el Plan DN –III- E en apoyo a la sociedad civil, actividades de fomento para los valores cívicos, el Servicio Militar Nacional, y la encomienda que dicte el Gobierno Federal con las estrategias de seguridad.

Ahora tendremos a Karina Barraza en radio, en la Invasora 101.9

Quiero felicitar a la joven periodista, Karina Barraza, ya que a partir del próximo lunes iniciará como titular del noticiero En Contacto, de la Invasora 101.9, de 6:30 a 9:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a 9:00…Karina es una reportera muy activa y trabajadora que labora en Televisa Sonora, en donde es conductora del noticiero de las 14:00 horas, por lo que ahora iniciará un nuevo ritmo de trabajo…Felicidades joven amiga, que sigan los éxitos y que Dios te bendiga.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…