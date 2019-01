Elevan por encima de las 250.000 muertes anuales las víctimas que podría causar el cambio climático

El número de víctimas mortales provocadas por el cambio climático podría ser superior a las 250.000 personas al año, advierte un estudio científico citado por el portal Live Science.

El trabajo toma como base un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado en 2014, que estimaba que entre el 2030 y el 2050 se registrarán cerca de un cuarto de millón de muertes adicionales a nivel global por los efectos de la malnutrición, el estrés relacionado con el calor y enfermedades como la malaria, entre otra causas.

Sin embargo, una nueva investigación publicada este jueves en la revista The New England Journal of Medicine sugiere un escenario mucho más lúgubre y califica al documento de la OMS como una “estimación conservadora” que omitió considerar importantes factores vinculados al clima que podrían traducirse en una mayor mortandad.

Entre estos, se mencionan el desplazamiento de la población y la caída en la productividad de los productores agrarios a causa del calentamiento global, apuntó Andrew Haines, experto en epidemiología y coautor del estudio.

Los investigadores señalaron que el reporte de la OMS no tomó en cuenta tampoco las afecciones y muertes asociadas a las interrupciones en los servicios médicos a la población producida a causa de condiciones meteorológicas extremas y otros eventos climáticos.

Si bien el nuevo estudio no detalló el número exacto de muertes adicionales a las provistas por la OMS que todos estos factores podrían significar, sus autores se refirieron a otro trabajo sobre el tema que estima en 529.000 el incremento de muertes entre adultos para el 2050 causadas tan solo por la reducción en la producción alimenticia.

Asimismo, también citaron las estimaciones del Banco Mundial que prevén que para el 2030 el cambio climático podría someter a la pobreza extrema a más de 100 millones de personas, quienes se verán, a su vez, más expuestas a las consecuencias para la salud relacionadas con este fenómeno medioambiental.

“El cambio climático está causando lesiones, enfermedades y muertes”, mientras que “el riesgo se incrementará sustancialmente, amenazando la salud de millones de personas”, concluye el estudio, que urge a implementar “acciones decisivas por parte de los profesionales de la salud y los gobiernos” para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y “proteger la salud de las generaciones actuales y siguientes”.

Fuente: actualidad.rt