Alargan estancia de “El Cuini” en México

Un tribunal federal dio un respiro a Abigael González Valencia, “El Cuini”, uno de los más altos mandos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que le permitirá alargar quizá hasta otro año su batalla legal para impedir su extradición a Estados Unidos.

El Sexto Tribunal Colegiado Penal concedió un amparo al capo que obliga a la Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar los procesos en su contra por delitos cometidos en México y, con base en ello, valorar si debe o no diferir su entrega a la Unión Americana.

Independientemente de que la Cancillería vuelva a ordenar su extradición, el fallo dictado alargará la eventual entrega del presunto narcotraficante, ya que puede promover un nuevo amparo que se resolvería en al menos un año en instancia definitiva.

Estados Unidos busca extraditar a “El Cuini” para juzgarlo en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, por tráfico de drogas, lavado de dinero y el equivalente a delincuencia organizada; en dicho proceso, se le vincula con las FARC.

El 11 de octubre de 2016, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México opinó que debía ser extraditado, aunque estableció que la SRE debía pronunciarse con relación a si su entrega debía o no diferirse.

La entrega diferida, establecida en el artículo 15 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, prevé el aplazamiento de una extradición cuando el individuo reclamado esté sujeto a otros procedimientos judiciales en curso o esté cumpliendo una condena.

El 21 de diciembre de 2016, la Cancillería otorgó su extradición y manifestó en su determinación que la existencia de un proceso penal no era impedimento para entregarlo a Estados Unidos, ya que en el proceso de extradición únicamente se debe determinar si fueron cumplidos los requisitos del tratado en la materia.

A pesar de que no son vinculantes las opiniones jurídicas de los jueces responsables de los juicios de extradición, el tribunal colegiado determinó que el resolutivo de la SRE no cumplía con lo establecido por el juez del proceso, en el sentido de pronunciarse sobre el diferimiento.

En la determinación, el colegiado precisa que la dependencia debe recabar la copia de un auto de formal prisión dictado el 12 de septiembre de 2017 a “El Cuini” por el delito de homicidio, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, Chiapas.

También le instruyó solicitar copia de la orden de aprehensión, aún no cumplimentada, que se libró contra el extraditable en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Una vez que conozca de estos expedientes, entonces la SRE deberá emitir su nueva resolución, misma que González Valencia podría impugnar mediante el amparo.

“La SRE deberá de recabar las pruebas necesarias que le permitan conocer la etapa o estado actual de dichos procesos y, con base en ello, resolver lo que en derecho proceda en torno a si procede o no diferir la entrega del quejoso al Estado solicitante”, señala el fallo.

“Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, (deberá pronunciarse) en torno al señalamiento hecho en la opinión jurídica de 11 de octubre de 2016, dictada por el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales”.

González Valencia fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, el 28 de febrero de 2015 con base en la orden de detención provisional con fines de extradición y a la fecha se encuentra preso en el Penal Federal del Altiplano.