“No soy gay ni bisexual”, dice David Zepeda

Tras un informe que sugiere que David Zepeda concluyó su relación con Lina Radwan, debido a su bisexualidad, el actor lo desmiente.

Dando prioridad a su sexualidad, explicó en Instagram: “Hola… pocas veces hablo públicamente de mi vida personal…hoy lo haré…Resulta que hace apenas unas horas una revista de farándula publicó un artículo sobre mi persona en la que inventa una historia con tal fantasía e ingenio dignos de aplaudir…

Que gran imaginación del “periodista” pero sobre todo que falta de honestidad y profesionalismo de este señor al citar que su fuente de información fue “un amigo de ella”…

“Quiero dejar claro aquí que NO SOY GAY NI SOY BISEXUAL. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres…Nadaaaaaa!!! Soy absolutamente respetuoso de las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos a los que quiero y respeto. Cero discriminación.”

Asimismo aclaró que aún sigue con Lina y que no vivían ni viven juntos ya que ella está en casa de su mamá.

Así como invitó al dueño de la publicación que lanzó la amarillista nota sobre su persona a pedir a sus colaboradores respeto para evitar calumnias y dejar de perjudicar a las personas.

“Preocupante que una NOTA FALSA como esta, otros medios impresos y digitales así como algunas estaciones de radio la hayan publicado como verdadera…que terrible!!! Un linchamiento sin fundamentos por algo que no se dio, que no es verdad, que no existe, que no es real”.

Muchos otros han sido víctimas de calumnias y excesos por plumas sin escrúpulos como esta…hoy nos tocó (a Lina y a mí) ¿Quién será mañana? Todo con el solo propósito de vender…poco les importa el daño que causan con sus insidias y falsedades…..

“Invito a Carlos Flores Núñez quien es dueño de ésta y otras publicaciones y a sus colaboradores a ser más respetuosos, evitar calumnias y dejar de perjudicar a quienes ningún daño les han hecho…No se vale!!!!!”

