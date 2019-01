Morat y Sebastián Yatra lanzan tema para marca de refrescos

Sofía Reyes, Sebastián Yatra y la agrupación Morat, unieron sus talentos en “Joy of Pepsi”, sencillo con el que se convirtieron en la imagen de la nueva campaña de la empresa refresquera.

Se trata de una producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Traicionera, Como te atreves, Despacito), con la que buscan celebrar a la vida.

La canción, presentada ayer junto con su video en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México -donde los artistas realizaron un showcase- invita a romper rutinas y hacer cosas diferentes y que te apasionan.

Desde la década de los 90 la marca ha destacado el legado de la música pop y en sus campañas ha aparecido Michael Jackson y Britney Spears, por mencionar algunos.

“Buscamos artistas genuinos que conectan de forma natural con los jóvenes“, destacó Sagrario Zapien, Sr Marketing Grouper Pepsi-GEPP, en conferencia de prensa.

Por ello eligieron a la mexicana Sofía Reyes, y de Colombia, a Morat y Sebastián Yatra, quienes aseguraron sentirse identificados y esperan que la canción contagie alegría a todo aquel que la escuche.

Es un sueño estar junto con Morat y Sebastián. Está padrisima la energía del vídeo. La canción, queríamos que fuera alegre, divertida, conectara y respetara el estilo de cada uno. Creo que conseguimos algo muy lindo”, destacó Sofía.

“No me lo creo, hacer esta campaña con México, un país que todos amamos. Aunque no haya nacido aquí me siento mexicano. Nos identificamos con la marca, comparte felicidad y esperamos que todo México esté bailando y gozando”, dijo por su parte Yatra.

Juan Pablo Isaza, vocalista de Morat, valoró la oportunidad que les dieron de trabajar con grandes artistas toda vez que “con la agenda que tienen es muy difícil coincidir”.

De acuerdo con Sofía, la campaña tendrá una duración de tres meses, aunque le gustaría poder realizar una gira mundial con los colombianos más adelante.

Cabe destacar que el título de la canción es también el nombre de los comerciales que protagonizó Britney Spears para la marca en 2001.

En tan sólo un día el vídeo ha obtenido más de 26 mil reproducciones.